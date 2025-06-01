桃園限定「就是要你管」污水下水道問券調查 填寫就抽禮券、機票

桃園市污水下水道用戶接管率，截至今年4月底，已從升格前3.11%提升至26.76%，接管戶數突破25萬戶。（資料照，水務局提供）

2025/06/01 09:58

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市污水下水道用戶接管率，截至今年4月底，已從升格前3.11%提升至26.76%，接管戶數突破25萬戶，11年來成長逾8倍，桃市府水務局表示，即日起至12月31日舉辦「就是要你管」問卷活動，線上填問卷可抽禮卷及再抽大獎活動，獎品隨問卷累積份數增加。

水務局表示，凡桃園市內門牌的房屋所有權人或其直系親屬，就可以填寫問卷，登入連結線上填寫問卷，並依問卷填寫累積的份數，提供不同的抽獎機會，每累積5000份抽出450份面額500元全家超商紙本禮卷，累積達1萬份問卷時，再抽出450份禮券，累積達1萬5000份再抽出，直到活動結束為止。

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而抽中禮券者仍可繼續參加抽機票及iPhone，累積達1萬份抽出沖繩來回機票1組、累積達2萬份抽出沖繩來回機票2組、累積達3萬份抽出釜山來回機票3組、累積達4萬份抽出大阪來回機票3組、累積達5份，抽出東京來回機票3組及iPhone 16 256 GB共2支，相關訊息可至活動網頁查詢。

水務局表示，在用戶接管工程成長的同時，希望藉由問卷調查了解民眾需求及意見，進而改善污水下水道施工相關流程，以目前已填寫的問卷統計分析民眾對污水下水道建設滿意度，其中，非常滿意及滿意佔比達68%，顯示民眾對於污水下水道建設多數抱持正面態度，逾95%調查民眾認同完成用戶接管後後巷環境會變明亮且臭味問題會改善、鄰近水域（河川、排水）水質會改善，顯見民眾對於污水用戶接管完成後的效益均明瞭且認同。

此外，調查民眾中僅51.5%了解用戶接管工程前須簽屬施工同意書，可見市府需加強政策推廣與宣導，藉由施工通知單或說明會中說明，也可藉由里鄰長大力協助與推播，加強民眾了解並認同污水下水道接管政策推動，調查結果將納入精進污水下水道建設的參考。

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