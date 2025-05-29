05/29 各報重點新聞一覽

台南高分檢破獲近年最大規模共諜案，高等法院台南分院昨判決，蔡姓等8名軍人最重10年2月到兩年半徒刑。（資料照）

2025/05/29 07:29

自由時報

台南大規模共諜案偵結 8軍人判刑 最重10年2月

許姓兄弟在網路刊登「軍人借貸廣告」或找當鋪業者合作，吸引有借貸需求的現役軍人，蒐集我國軍事情報或為中國發展組織。去年經高檢署台南分署偵結，依國家安全法等罪嫌起訴八名現役軍人與十五位民眾。高等法院台南分院昨判決主嫌許姓兄弟七年十月與七年四月徒刑；蔡姓等八名軍人最重十年二月到兩年半徒刑，還可上訴。

請繼續往下閱讀...

詳見台南大規模共諜案偵結 8軍人判刑 最重10年2月。

端午節前獲WOAH認證 亞洲唯一 台灣成3大豬瘟非疫區

正在巴黎召開的世界動物衛生組織（WOAH）年會，將於今天宣布台灣列傳統豬瘟非疫區，今後我國將成為亞洲唯一的三大傳統豬病（非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟）非疫區，農業部長陳駿季表示：「這是很艱難的任務，但我們做到了。」將即刻展開台灣生鮮豬肉輸日談判。

詳見端午節前獲WOAH認證 亞洲唯一 台灣成3大豬瘟非疫區。

涉連續殺害3婦人 碎屍魔張介宗 求處3個死刑

高雄碎屍魔張介宗涉嫌連續殺害七十五歲黃姓大嫂、友人張婦及七十一歲趙林姓婦人，還將三人分屍丟棄，二月初落網後否認殺人，高雄地檢署昨偵結依殺人等罪起訴，並求處三個死刑。

詳見涉連續殺害3婦人 碎屍魔張介宗 求處3個死刑。

聯合報

美暫停留學生簽證面談 擬擴大審查申請人社群媒體

美國國務院廿七日以內部電文下令所有駐外使領館，即起暫停學生簽證、交換學者簽證面談預約，準備實施新規定擴大審查簽證申請人的社群媒體使用狀況。

詳見美暫停留學生簽證面談 擬擴大審查申請人社群媒體。

今年起國定假日多4+1天 估明年春節連假9天

總統府昨天發布總統令，公布「紀念日及節日實施條例」，新增四天國定假日，勞動節改為全國放假。

詳見今年起國定假日多4+1天 估明年春節連假9天。

中國時報

新冠大作戰 恐171萬人確診

新冠疫情急遽攀升，疾管署2天內上修確診規模。疾管署長莊人祥28日指出，根據推估從5月底至8月初，全台確診將逾170萬人次，疫情高峰預計落在6月底、7月初，單周確診人數將超過20萬人。賴清德總統28日呼籲民眾，國內疫苗、抗病毒藥物都足夠，防疫量能充裕，國人無須驚慌，但不可輕忽，若尚未接種疫苗，請趕緊去接種，確實做好防疫，可降低染疫風險。

詳見新冠大作戰 恐171萬人確診。

六都市長滿意度 盧秀燕、陳其邁並列第一

「2025全國縣市施政滿意度調查」28日公布，在六都中，台中市長盧秀燕與高雄市長陳其邁以高滿意度蟬聯縣市長滿意度金獎，嘉義縣長翁章梁和嘉義市長黃敏惠在16縣市奪金。從整體表現來看，嘉義市在13個面向中獲得10金3銀，再度贏得大滿貫。

詳見六都市長滿意度 盧秀燕、陳其邁並列第一。

世界動物衛生組織（WOAH）年會，今天將宣布台灣列傳統豬瘟非疫區，我國將成為亞洲唯一的三大傳統豬病（非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟）非疫區。（資料照）

高雄碎屍魔張介宗（中）涉嫌連續殺害黃姓大嫂等3婦人、分屍丟棄，高雄地檢署昨偵結依殺人等罪起訴，並求處三個死刑。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法