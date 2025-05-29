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    首頁　>　社會

    涉連續殺害3婦人 碎屍魔張介宗 求處3個死刑

    高雄碎屍魔張介宗（中）涉嫌連續殺害黃姓大嫂等3婦人、分屍丟棄，高雄地檢署昨偵結依殺人等罪起訴，並求處三個死刑。 （資料照）

    高雄碎屍魔張介宗（中）涉嫌連續殺害黃姓大嫂等3婦人、分屍丟棄，高雄地檢署昨偵結依殺人等罪起訴，並求處三個死刑。 （資料照）

    2025/05/29 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄碎屍魔張介宗涉嫌連續殺害七十五歲黃姓大嫂、友人張婦及七十一歲趙林姓婦人，還將三人分屍丟棄，二月初落網後否認殺人，高雄地檢署昨偵結依殺人等罪起訴，並求處三個死刑。

    公寓住處分屍 屍塊分批丟船渠

    檢方指出，七十三歲張介宗去年十一月廿九日、今年一月十七日和二月二日，涉嫌殺害大嫂及在公園結識的張婦、楠梓區趙林姓婦人，在前鎮區公寓住處殺害三人分屍後，將屍塊分批丟入前鎮區金鞏橋下的船渠。

    今年二月四日趙林姓婦人失蹤，家人報警，警方調閱監視器發現趙林婦曾與張介宗一起走入張嫌住處，從此失聯，鎖定張介宗涉有重嫌，後續查出他殺害婦人並棄屍，還意外發現失蹤的張嫌大嫂和張婦也遇害，同樣被肢解分屍丟棄。

    張男面對警方偵訊，始終緘默拒絕配合，檢警動員人力到棄屍的船渠周邊，陸續打撈遇害的三名婦人遺骸，張男只坦承三婦人去過他家，不認殺人。

    婦遺骸被打撈出 張家採獲跡證

    檢警根據在張男住處所採血跡、凶器與DNA比對及移動路線監視畫面等，檢方認為三婦人遇害事證已鞏固，昨天依殺人等罪起訴，因惡行重大，對張男求處三個死刑。

    高雄地方法院昨天召開接押庭時，張介宗辯稱，三婦人體型都比他大，且和張、趙林兩婦人是朋友，殺她們沒有好處，沒有殺人動機。檢察官主張，張介宗有滅證、逃亡之虞，加上連續殘殺三人，交保後恐再犯；法官裁定羈押禁見三個月。

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