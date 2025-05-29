端午節前獲WOAH認證 亞洲唯一 台灣成3大豬瘟非疫區

世界動物衛生組織（WOAH）年會，今天將宣布台灣列傳統豬瘟非疫區，我國將成為亞洲唯一的三大傳統豬病（非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟）非疫區。（資料照）

2025/05/29 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕正在巴黎召開的世界動物衛生組織（WOAH）年會，將於今天宣布台灣列傳統豬瘟非疫區，今後我國將成為亞洲唯一的三大傳統豬病（非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟）非疫區，農業部長陳駿季表示：「這是很艱難的任務，但我們做到了。」將即刻展開台灣生鮮豬肉輸日談判。

我生鮮豬肉輸日談判 即刻展開

一九九七年台灣爆發口蹄疫，撲殺三百八十五萬頭豬隻，經濟損失逾一千七百億元，當時上市的五家畜產公司全數倒閉，台灣生鮮豬肉外銷中斷，歷經廿四年努力，我國於二○二○年獲WOAH認定為口蹄疫非疫區；肆虐多國的非洲豬瘟，我國由於邊境防堵成功，二○二四年十一月獲認定為非洲豬瘟非疫區；傳統豬瘟也防治得宜，WOAH將於今天年會中宣布台灣為傳統豬瘟非疫區。

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對於我國成為亞洲三大豬病唯一非疫區，陳駿季表示，歷經多任主委、副主委協助外，關鍵在於養豬產業與農業部密切合作防堵疫情，還有業者高度重視生物安全防治。

台灣生鮮豬肉曾因口蹄疫爆發導致輸日中斷，陳駿季指出，未來檢疫談判將更順利，將爭取最快時間讓台灣生鮮豬肉重返日本市場。

病原阻絕邊境 手檢站是大功臣

許多入境旅客認為手檢站造成困擾，陳駿季指出，「正因手檢站，我國才能做到他國做不到的邊境阻絕。」這些都是防堵疫病入侵的必要措施，未來也會維持機場海港自疫區入關手提行李手檢站運作，將病原阻絕於邊境，希望國人共同守護台灣。

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