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    重大建設陸續進駐恐再惡化交通 耿葳：文山民眾罵聲連連

    台北市議會今天進行市政總質詢，市議員耿葳今天表示，文山區現有交通已經很亂，未來還有社會住宅、環狀線南環段等重大建設進駐，地方居民憂心忡忡。（記者董冠怡攝）

    台北市議會今天進行市政總質詢，市議員耿葳今天表示，文山區現有交通已經很亂，未來還有社會住宅、環狀線南環段等重大建設進駐，地方居民憂心忡忡。（記者董冠怡攝）

    2025/05/27 16:52

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議會今天進行市政總質詢，市議員耿葳今天表示，文山區現有交通已經很亂，未來還有社會住宅、環狀線南環段等重大建設進駐，地方居民憂心忡忡，市府有必要跨局處協調整合，建置交通模型、成立交通需求預測小組，以及針對施工期間涉及路段，提早介入規劃交通疏導等；對此，市長蔣萬安允諾專案檢討。

    耿葳指出，根據市府4月統計資料顯示，文山區腹地面積31.5平方公里，目前有11萬545戶、25萬6051人，人口密度高，也是著名文教區，轄內6所大專院校、5所高中職、6所完全中學、12所國中、23所小學，區域內也有多處社會住宅（12處合計2847戶，3處規劃中、2處施工中、其他皆已完工）、公辦都更案件規劃進行中。

    耿葳提到，當地交通問題源於長年累積的區域規劃失衡，包含都更、危老建物與社宅興建，帶來大量人口及車輛移入，壓力爆棚，民眾罵聲連連，加上規劃中的社宅、捷運陸續動工、已核定或規劃中的公辦都更案，未來恐需面對更嚴峻的交通亂象，市府應跨局處協調整合，如有必要可動支第二預備金。

    她建議，應建立具備交通流模擬、人口導入預測、施工影響預警功能的區域性交通模型；參考日本、韓國、新加坡經驗，成立跨局處交通需求預測小組，納入都發、建管、捷運、公運資料，建構長期模擬機制；與Google大數據中心合作，以數據作參考。

    此外，市府還需針對文山區的交通現況、未來壓力，提出具體規劃，諸如針對施工期間的路段提早介入規劃交通疏導、違停取締與替代路線導引；協調市府工務局進行人行道「微整型」工程，增加行人通行淨寬；對於未來社宅與都更開發量體，交通局主動介入，預留車輛轉出緩衝區、分流設計。

    蔣萬安說，環狀線南環段兩個區段皆已順利發包、開始動工，興隆社宅等重大建設也正在進行，過程中一定會對地方交通產生衝擊，但會做好評估跟交通維持計畫，也會與地方充分溝通，藉由工程、管理方式降低對民眾的影響，或許可以透過結合人工智慧（AI）工具建立預測模型，以利作出更好的決策，會請交通局、資訊局等單位，共同討論評估是否能夠結合最新技術，先從文山交通專案模擬改善。

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