行家分析世壯運紀念衫「絕不是內行人做的」 網揪2字徹底羞辱台灣

織品專家發文質疑世壯運送給每位選手的紀念衫，材質標示不清。（擷取自「扛布者-為紡織而活的男子」臉書）

2025/05/26 14:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025雙北世界壯年運動會（世壯運）已進入尾聲，仍爭議不斷，有紡織專家分析送給選手的紀念衫指出，最基本的材質都標示不清，質疑世壯運籌備期很長，卻送出1件如內衣會透光的紀念衫。另有網友發現紀念衫上竟有中國用語「面料」，怒批「改不會是淘寶改標吧」，認為主辦單位這次徹底羞辱台灣的名聲。

臉書「扛布者-為紡織而活的男子」22日發文稱，「先撇開產地的疑問（他有標註產地為台灣），這件衣物給我的感覺是，絕對不是內行人去開發生產的東西，請先告訴我哪個材質叫做『Recyled and Recyclable』，連最重要的Polyester都沒標註上，說他們真的知道這件衣服是由甚麼樣的東西做成的，我先打上個問號。」

請繼續往下閱讀...

文章表示，「這塊布料正確名稱是100%回收纖維織成的雙面布」，「就纖維，或者紗線本身來說沒甚麼問題，雖說用放大鏡看不像是有導濕效果的異形斷面紗，但也都相當正常」，「只是說，為什麼要織成那麼薄，克重那麼輕的布料？都透光了欸！」

文章提出疑問，「這種克重往往不會用在T-shirt或者外搭類的衣物上，多數是應用在內衣材質，或者說是襯衫裡的內搭衣，強度不夠，外觀上也不夠有挺，說有機能性的考量，也還是有更多選擇可以應用才是吧？」

對於紀念衫的加工，文章指出，「各種LOGO都像是團服的網版印花上去的東西」，「好歹來個熱昇華吧，台灣熱昇華蠻強的……。」、「是不是發包時間再長一點，再用心一點，找對的品牌做對的事情，結果會完全不一樣。雙北都強調世壯運籌備期很長，很盡心盡力想要透過這個超大型國際運動會展現台灣風華。那麼關於這個理當要給遠道而來選手的禮包，是不是也該用點心來處理？」

該則貼文引起眾多網友留言，有網友寫出感想：「粗製濫造、趕鴨子上架」「最低標下的產物」，另有網友發現紀念衫上有中國的紡織用語「面料」，質疑「外包中國然後偽稱產地台灣」「就是有心與無心而已。許多原本應該可以做一點國民外交的事，卻非得搞成這樣。3年花這麼多預算，唉。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法