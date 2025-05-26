少子化下每個孩子都是寶 教育部補助學前融合教師提高知能

少子化下，每個孩子都是寶。114學年度「學前融合教育教師學習社群及輔導計畫」即日起開放申請，教育部補助增進教保人員對特殊幼兒有有更多專業理解和服務。 （教育部提供）

2025/05/26 10:30

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化下，每個孩子都是寶。招收身障生的普通班或集中式特教班的教保服務機構，教育部提供補助，透過專家學者實地輔導，協助教保人員和特教人員合作，114學年度「學前融合教育教師學習社群及輔導計畫」即日起開放申請，增進教保人員對特殊幼兒有有更多專業理解和服務。

教育部國教署組長王慧秋說明，「教保服務機構融合教育輔導」以招收身障生的普通班或集中式特教班的教保服務機構為輔導對象，由各機構視需求向教育部申請補助，以透過專家學者實地輔導，依各機構實務情形及幼兒個別需求客製化輔導策略，協助教保服務人員和特教專業人員專業合作。

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王慧秋表示，專家學者亦協助教保人員有更多專業知能，分析幼兒的能力及興趣、調整教保活動課程和環境，將幼兒的個別化教育計畫（IEP）目標自然融入日常作息及活動中，幫助幼兒在安心的氛圍中穩定情緒，主動參與學習活動，在日常情境及自然互動中累積學習經驗，與同學互動也隨之增加，建立讓每位幼兒都被理解、感受到愛與陪伴的融合環境。

王慧秋說明，「學前融合教育教師專業學習社群」由學前特教教師、教保服務人員或相關專業人員自主組成社群，教育部補助相關經費，透過社群運作方式，討論學前融合教育相關主題，並進行個案討論及經驗分享，在共學支持中，提升特教專業知能，增進對特殊需求或發展遲緩幼兒的理解，營造友善融合的學習環境。

114學年度學前融合教育教師學習社群及輔導計畫即日起至7月1日前受理申請，協助教保服務機構落實融合教育，提供有收托身心障礙幼生（含疑似生）的教保服務機構申請，全國教保資訊網（https://pse.is/4xzd6w）。

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