竹縣首件！ 「竹東林業建築群」公告登錄聚落建築群

新竹縣政府依文化資產保存法程序，正式公告「竹東林業建築群」登錄為聚落建築群，成為新竹縣第一個也是唯一一處聚落建築群！圖為範圍內已修復的日式木造宿舍。（記者廖雪茹攝）

2025/05/25 22:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮在日治時期以林業繁榮發展，80年代隨著產業轉移、政策改變，林業製材地景逐漸消失，但留下多樣式的宿舍，多年來歷經地方文史工作者的守護，林業署新竹分署和及客委會諮詢委員黎許傳、鄧毅中提出申請，縣府依文化資產保存法程序，近日正式公告「竹東林業建築群」登錄為聚落建築群，成為新竹縣第一個也是唯一一處聚落建築群！

本案位於台鐵竹東車站前方，竹東鎮核心，公告範圍有3個區域，北從歷史建築竹東林場製材廠貯木場辦公室（原植松材木竹東出張所，即竹東林業展示館）起，沿東林路148巷至宿舍群，並向南延伸至長安路53巷內宿舍群，總面積約1萬6544平方公尺。

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文化局表示，竹東鎮早年為尖石鄉與五峰鄉木材運輸與交易的集散中心，竹東林業於日治後期蓬勃發展，並與竹東城市發展歷史緊密連結，至1980年代，隨著資源漸稀與政府的禁伐政策，林業日漸沒 落，竹東林業建築群為早期竹東林業興衰與城市發展的重要見證，也是竹東 居民共同的歷史記憶。

竹東林業建築群包含日治時期到戰後不同樣式，宿舍群串聯周邊景觀及街廓，老樹成蔭、自然蜿蜒的巷弄中，銜接著各時期不同的建築風貌與居住文化，包含獨棟、雙併、4連棟、6連棟的日式宿舍、以及戰後2層RC雙併宿舍等；且建築群中還有原醫務室、原招待所、防空洞、圍牆 、水井等設施，宿舍生活紋理與整體風貌保存完整，具高度保存價值。

公告範圍中，竹東林業展示館和兩棟日式木造宿舍1棟及磚造2層樓宿舍，已獲林業署整修完成。仁愛段688地號現為國家住宅及都市更新中心的「東林好室」社會住宅案基地，工程發包待開工；文化局表示，未來社宅在申請建照前，相關設計圖說應提送該局審查。

竹東林業建築群包含日治時期到戰後不同樣式，圖為戰後2層RC雙併宿舍，已由林業署新竹分署修復。（（記者廖雪茹攝）

竹東林業建築群公告範圍中，仁愛段688地號現為國家住宅及都市更新中心的「東林好室」社會住宅案基地，工程發包待開工。（記者廖雪茹攝）

竹東林業建築群包含日治時期到戰後不同樣式，宿舍群串聯周邊景觀及街廓，老樹成蔭、自然蜿蜒的巷弄中。（記者廖雪茹攝）

「竹東林業建築群」位於台鐵竹東車站前方，公告範圍北從歷史建築竹東林場製材廠貯木場辦公室（竹東林業展示館）起（如圖），南至東林路148巷及長安路53巷內宿舍群。（記者廖雪茹攝）

「竹東林業建築群」位於台鐵竹東車站前方，公告範圍北從歷史建築竹東林場製材廠貯木場辦公室（竹東林業展示館）起（如圖），南至東林路148巷及長安路53巷內宿舍群。（記者廖雪茹攝）

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