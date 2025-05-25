路直太好開！東彰北路通車3個月開出175張罰單 民代轟漏洞

機車與大小車輛行駛於東彰北路，通車後紓解中山路與山腳路周邊壅塞狀況，提升交通順暢度。（記者張聰秋攝）

2025/05/25 16:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕道路太筆直、太好開，竟成了超速熱點！彰化縣東彰北路員林至花壇路段自今年1月24日通車後，不到3個月，警方已在該路段開出175張超速罰單，引發地方民代關切。議員們直言，違規頻傳恐怕不是駕駛單方面的錯，而是標誌設計、施工動線與速限設置都還有改善空間。

這條東彰北路全長約10.4公里、寬度達28米，起點為花壇鄉彰化東外環道與東彰北路一段，終點接上員林市台76線林厝交流道，沿途經過花壇、大村、員林等地，是南彰化民眾通往台中高鐵的重要快速通道。農曆年前剛開通，就因為筆直平順、車流順暢，讓不少駕駛開過就愛上，卻也因此一不注意就踩過頭超速違規。

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彰化縣議員劉惠娟、曹嘉豪、張錦昆、張欣倩等人，日前在縣議會定期會上紛紛點名該路段安全隱憂，不僅質疑速限設置與標誌字體是否清晰易辨，更指出沿線仍有下田步道在施工，工程車進出，路剛通車，怎麼還在施工，2令人擔憂。

彰化縣警察局交通隊表示，春節後（2月1日至4月底）共取締175件超速違規，目前路段尚未設置固定測速照相桿，也未導入科技執法，只能靠不定時巡邏、機動站崗取締。縣警局長陳明君強調，並非為罰款才取締，而是為了防止交通事故、保護用路人安全。

交通隊進一步指出，該路段通車至今雖僅發生4起交通事故、無死亡案例，但仍有人車受傷，不能掉以輕心。希望駕駛人不要因為道路筆直就放膽狂飆，遵守速限才是確保安全的最佳方式。

縣府工務處則回應，目前正針對速限標誌、道路標線與路牌字體大小進行檢討與改善，縣議員反映還在施工項目，其實是要方便沿線農民進出農田的下田步道，採分段施工，目前進行收尾，多數路段下個月（6月）完工，最後施工的剩下一部分最慢今年9月就能完成。

東彰北路道路寬敞筆直、雙向四車道設計，成為南彰化往返北彰與台中高鐵站要道之一。（記者張聰秋攝）

東彰北路地面清楚標示限速70公里，提醒用路人減速行駛，降低事故風險。（記者張聰秋攝）

今年農曆年前通車的東彰北路，被縣議員質疑，路剛通竟然還在施工。縣府表明這是施作農路連接的下田坡道，方便農民進出。（記者張聰秋攝）

東彰北路沿線農田多，為了方便農民下田，縣府分段施作下田步道工程。（記者張聰秋攝）

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