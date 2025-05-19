台鐵今緊急啟動新城=和平東線柴聯車疏運 上午班表異動公布

昨天（18日）花蓮強降雨致台鐵北迴線中斷，台鐵緊急啟動東正線並以柴聯車運輸旅客，西正線則持續搶修。（台鐵提供）

2025/05/19 06:28

〔記者蔡昀容／台北報導〕昨天（18日）花蓮強降雨致台鐵北迴線中斷。台鐵公司表示，為減輕旅運衝擊，今天（19日）完成東正線試運轉，首班車起以柴聯車進行新城=和平間鐵路接駁，為配合柴聯車編組，也調整其他列車運行班次。

花蓮昨天下午4點多強降雨，台鐵和仁=崇德西線發生土石泥流淹過軌道。該路段配合東小清水溪橋工程，東線本就暫停通行，採西線單線通車，西線因土石流中斷後，北迴線雙向阻斷。

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台鐵今天凌晨說明，為減輕旅運衝擊，優先利用東小清水溪橋已施作及檢查完成的軌道路線，今（19日）凌晨1時完成和仁=崇德間東正線試運轉，確保路線安全無虞，今天首班車起，將以柴聯車進行新城=和平間鐵路接駁。

為配合柴聯車編組，中午12點前列車運行班次調整如下：

●對號列車（台北=和平）

1、402次及278次行駛至羅東站

2、406次、410次、272次、472次、280次、218次行駛至和平站

3、170次行駛至南澳站

4、212次行駛至花蓮站（DMU3100型）

●對號列車（花蓮=新城、和平=台北）

1、花蓮到新城間，經行駛至新城站，以柴聯車編組進行新城=和平間鐵路接駁服務

2、401次及271次由羅東站始發

3、211次、175次、411次、415次由和平站始發

4、177次由南澳站始發

●對號列車（新城=花蓮=台東）

1、順行：402次、406次、408次、410次、472次、272次、278次、280次

2、逆行：401次、207次、211次、407次、411次、271次、217次、415次

●區間（快）車（順行）：行駛至和仁站

●區間（快）車（逆行）：行駛至崇德站。

●和平=新城間採用柴聯車編組進行鐵路往返接駁

●環島觀光列車台北=花蓮=台東間（經北迴線停駛）1次行駛至台東站止，2次改由台東站始發。

●停駛列車如下：樹林=新城408次、七堵=花蓮554次、花蓮=台東602次、花蓮=蘇澳新203次、花蓮=樹林215次、台東=七堵653次。

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