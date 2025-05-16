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    全台首創！桃機啟用「嗨寵物們航站」 打造毛孩專屬旅宿服務

    桃園國際機場今（16）日正式啟用全台首座設於機場內的寵物旅宿服務品牌「嗨寵物們航站」，為飼主提供更便捷的出國毛孩住宿方案。（記者劉信德攝）

    桃園國際機場今（16）日正式啟用全台首座設於機場內的寵物旅宿服務品牌「嗨寵物們航站」，為飼主提供更便捷的出國毛孩住宿方案。（記者劉信德攝）

    2025/05/16 15:58

    〔記者劉信德／桃園機場報導〕桃園國際機場今（16）日啟用全台首座設於機場內的寵物旅宿服務品牌「嗨寵物們航站」，由義美吉盛公司營運，並於第二航廈北側五樓「北翼天空之城」設置接待中心，為飼主提供更便捷的出國毛孩住宿方案。

    旅客可於出國時將毛孩帶往接待中心，親手將寵物交給專業管家，接著會透過專屬接駁車送至距離僅10至15分鐘車程的本館寵物旅館。這項全新服務解決飼主出國時寵物住宿照顧問題，有效解決以往寵物住宿不便與奔波接送的困擾。

    返國時，飼主亦可直接在機場接回毛孩，無須額外繞行，提供「你出國牠陪你、你回國牠接你」的無縫服務，完成出國一起到機場，回國一起回家。

    義美吉盛總經理詹成吉表示，這項機場的寵物貴賓中心全新服務，「達成您出國、牠陪同的全新體驗」，飼主還可透過手機全程了解寵物的狀況，讓飼主安心出國渡假。

    「嗨寵物們航站」執行長譚錦熙表示，目前僅提供貓及狗的預約服務，機場接待處設有貓咪房21間、狗狗房56間，寵物在機場短暫停留服務，後續再接駁至寵物旅館。

    旅館則設有獨立空間，包含98間狗狗房與26間貓咪房，採貓狗分區管理，並全面配備全熱交換器、空氣清淨機與恆溫除濕機，另設有美容區、遊戲空間與封閉式戶外活動場域，兼顧安全與舒適。

    全天候的專業管家與照護人員輪班照顧，搭配紅外線監控與線上預約系統，讓身在國外的飼主也能隨時查看毛孩的最新狀況，讓飼主安心遊玩、毛孩開心渡假。（17:14更新）

    桃園國際機場今（16）日正式啟用全台首座設於機場內的寵物旅宿服務品牌「嗨寵物們航站」，為飼主提供更便捷的出國毛孩住宿方案。（記者劉信德攝）

    桃園國際機場今（16）日正式啟用全台首座設於機場內的寵物旅宿服務品牌「嗨寵物們航站」，為飼主提供更便捷的出國毛孩住宿方案。（記者劉信德攝）

    桃園國際機場今（16）日正式啟用全台首座設於機場內的寵物旅宿服務品牌「嗨寵物們航站」，為飼主提供更便捷的出國毛孩住宿方案。（記者劉信德攝）

    桃園國際機場今（16）日正式啟用全台首座設於機場內的寵物旅宿服務品牌「嗨寵物們航站」，為飼主提供更便捷的出國毛孩住宿方案。（記者劉信德攝）

    桃園國際機場今（16）日正式啟用全台首座設於機場內的寵物旅宿服務品牌「嗨寵物們航站」，為飼主提供更便捷的出國毛孩住宿方案。（記者劉信德攝）

    桃園國際機場今（16）日正式啟用全台首座設於機場內的寵物旅宿服務品牌「嗨寵物們航站」，為飼主提供更便捷的出國毛孩住宿方案。（記者劉信德攝）

    桃園國際機場今（16）日正式啟用全台首座設於機場內的寵物旅宿服務品牌「嗨寵物們航站」，為飼主提供更便捷的出國毛孩住宿方案。（記者劉信德攝）

    桃園國際機場今（16）日正式啟用全台首座設於機場內的寵物旅宿服務品牌「嗨寵物們航站」，為飼主提供更便捷的出國毛孩住宿方案。（記者劉信德攝）

    義美吉盛總經理詹成吉表示，這項機場的寵物貴賓中心全新服務，達成您出國、牠陪同的全新體驗，飼主還可透過手機全程了解寵物的狀況，讓飼主安心出國渡假。（記者劉信德攝）

    義美吉盛總經理詹成吉表示，這項機場的寵物貴賓中心全新服務，達成您出國、牠陪同的全新體驗，飼主還可透過手機全程了解寵物的狀況，讓飼主安心出國渡假。（記者劉信德攝）

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