免費掌握淨零轉型方案 新北企業永續發展工作坊6/5齊柏林空間見

碳健檢專家協助企業淨零轉型服務，提供免費減碳輔導評估及諮詢服務。（圖由新北環保局提供）

2025/05/14 12:23

〔記者陳奕劭／新北報導〕氣候變遷和淨零轉型迫在眉睫，新北市環境保護局將於6月5日在淡水齊柏林空間舉辦「新北市企業永續發展工作坊」，提供專業資源，協助企業淨零轉型，課程免費，即日起至6月3日歡迎新北企業單位報名。

環保局表示，「企業永續發展工作坊」從知識建立到工具操作，全面提升碳管理與永續營運，幫助企業掌握淨零趨勢與實作能力，課程有「企業組織溫室氣體碳盤查」，透過工業技術研究院開發的永續碳管理平台協台，提升企業碳盤查效率與精準度，並將由專業講師帶領實作，強化碳盤查知能。

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環保局指出，「碳健檢行動診所」與新北市府經濟發展局合作深入碳排熱區與重點產業場域，提供碳排評估、節能診斷、補助與綠色貸款資源媒合、法規與查證諮詢等轉型服務，協助企業掌握政策趨勢。

另外，「齊柏林共森特展」，帶領學員認識最新當期特展《共森》，《共森》展覽透過270度環繞投影、香氛、互動心理測驗，引導學員從感官體驗中認識台灣林業轉型與當代森林議題，強化環境教育與人文連結。

環保局說明，環境教育不應侷限於課堂或講座，更要融入產業實務與實際體驗，透過跨局處整合，讓企業在面對碳焦慮時能找到具體解方，攜手打造具韌性的綠色經濟與永續城市。

「齊柏林共森特展」將透過270度環繞投影、香氛、互動心理測驗等方式，引導學員從感官體驗中認識台灣林業轉型與當代森林議題，強化環境教育與人文連結。（圖由新北環保局提供）

環境友善種子王書貞執行長在課程中分享企業環境教育活動內容設計，圖為去年工作坊活動照。（圖由新北環保局提供）

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