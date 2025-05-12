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    香蕉廢材變建材 興大學生創意摘「綠色化學創意賽」金獎

    興大學生董浩悅（左）與蔡惠心，在陳奕君（右）指導下，將軟爛香蕉廢材變建材。（記者蘇孟娟攝）

    興大學生董浩悅（左）與蔡惠心，在陳奕君（右）指導下，將軟爛香蕉廢材變建材。（記者蘇孟娟攝）

    2025/05/12 13:45

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕香蕉收成後假莖成廢棄物，中興大學森林學系學生董浩悅、蔡惠心組成的「綠屋藏蕉」團隊，創意發想利用香蕉假莖中的短纖維，開發成環保發泡材料能結合成建材使用，廢物善用更兼具隔熱效果與較佳回收性質，摘下環境部與教育部聯合主辦的「綠色化學創意競賽」大專組金獎。

    就讀中興大學森林系大四的董浩悅指出，香蕉收成後所產生的假莖常被視作廢棄物，過去多半被丟棄或焚燒，若假莖未處理會生成不好的菌，還可能造成植地蟲害與污染，平均1噸香蕉會產生3噸假莖，為研究廢材利用，2年前著手研究再利用的可能性，考量是綠資材可減碳，研究與建材結合的可行性。

    董浩悅與森林系大三生蔡惠心在森林系教授陳奕君指導下，運用液化技術將香蕉假莖中的「短纖維」轉化為生質多元醇，製成聚氨酯（PU）發泡體。

    學生在研究過程中，為找到能跟「短纖維」產生化學反應的化學成分、假莖液化的材料配比、發泡反應的穩定性，反覆實驗嘗試，相關實驗歷經多次失敗，學生回憶洗4口燒瓶洗到很崩潰，但兩人逐步優化每個流程，終於順利製成PU發泡體，能跟建材結合。

    董浩悅與蔡惠心說，這種以香蕉纖維製成的發泡材料隔熱效果佳，且相較傳統PU材料質地柔軟，兼具防撞功能，更重要的在發泡成型過程中未使用有機發泡劑，且使用的化學藥品比傳統發泡劑少，能避免民眾最擔心的建材甲醛疑慮，成功將香蕉廢材假莖轉型成更易回收的綠資材，能降低對環境的二次污染。

    「綠屋藏蕉」團隊的創意設計挑戰環境部與教育部聯合主辦的「綠色化學創意競賽」，從60組大專組團隊中脫穎而出，奪下金牌。

    學生說，下一歩會致力優化發泡材料的回收方式，降低化學溶劑使用比例，提高回收產品的品質與經濟價值，同時探索發泡體在建築隔熱以外的應用，例如包裝材料、花卉運輸介質，或是具備防撞緩衝效果的保護材。

    蔡惠心說，此項研究最重要的理念是推動循環經濟與資源再利用，未來團隊並不侷限於香蕉假莖一種材料，希望能將這套技術擴大應用到其他農業廢棄物，開發出更多被忽略的資源發揮價值。

    此外，團隊另透過實驗分析與查閱文獻，發現香蕉假莖中含有微量木質素、鈣與磷等成分，在高溫下可提升碳殘留率或提供阻燃效果，進而提升熱穩定性，未來也將另朝高性能材料的研發方向邁進。

    興大學生董浩悅（左）與蔡惠心，在陳奕君（右）指導下，將軟爛香蕉廢材變建材。（記者蘇孟娟攝）

    興大學生董浩悅（左）與蔡惠心，在陳奕君（右）指導下，將軟爛香蕉廢材變建材。（記者蘇孟娟攝）

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