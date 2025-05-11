馬公市表揚31位模範母親 吉祥物「澎馬飛飛」人偶現身會場

馬公市吉祥物「澎馬飛飛」人偶裝，在母親節慶祝大會首度亮相。（記者劉禹慶攝）

2025/05/11 10:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市公所今（11）日在百世多麗花園酒店舉辦「歲月刻痕 母愛永恆」模範母親表揚典禮，來自各里的31位模範母親，由市長黃健忠賢伉儷致贈賀匾與花束，代表市政團隊表達最誠摯的敬意與祝福。

受表揚的模範母親年齡，介於64歲至92歲之間，跨越數個世代，見證不同時代女性在家庭的角色。虎井里歐翁素李與光明里林陳春蔭，高齡皆92歲。歐自幼為養女，在資源匱乏的漁村中成長，婚後育有5名子女，丈夫早逝後，她獨力撐起家庭，為子女提供穩定生活。林女士則自小失聰，未受教育，卻仍勉力撐起家計，歷經喪夫之痛與經濟困頓，仍秉持孝道照顧母親。

請繼續往下閱讀...

年齡最輕的模範母親為64歲光華里林美月。與丈夫經營美容產業，育有1女1子，秉持身教重於言教信念。女兒擔任澎湖機場澎坊免稅商店組長，兒子服役陸軍、現職一等士官長。馬公市吉祥物「澎馬飛飛」人偶裝，首次亮相登場。

今年馬公市模範母親：虎井歐翁素李、光明林陳春蔭、光復許春香、案山薛歐明蕋、重光葉洪針、鎖港翁冬粉、中興劉陳蕋、朝陽洪雪華、陽明陳劉秋香、桶盤顏董冬、鐵線吳呂匏、烏崁葉洪春閣、東衛呂金蓮、安宅蔡歐月娥、光榮蔡招治、山水歐秀琴、朝陽高陳春梅、啟明黃吳寶矸、西衛鍾松珍、東文趙秋淑、前寮陳玉慶、風櫃陳顏金、嵵裡陳春香、石泉黃方美緣、光榮余燕卿、重慶陳貴寶、興仁紀拺、西文李春杏、中央陳李愛惠、東文蘇莊秋蜜、光華林美月。

最蝦趴阿嬤、地表最強老母，現代人慶祝母親節語不驚人死不休。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法