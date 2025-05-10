屏東復興公園萬年溪水域首度開放親子划獨木舟 獲讚有歐洲fu

屏東市復興公園水岸階梯廣場前水域舉辦親子獨木舟體驗活動，大受歡迎。（記者羅欣貞攝）

2025/05/10 14:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「哇！好美，有歐洲的fu！」屏東市復興公園內有一處從萬年溪延伸的水域，賦有淨化水質、滯洪功能，今天（10日）首度開放舉辦親子獨木舟、龍舟體驗活動，報名秒殺，吸引約200人體驗，由於環境優美，還有噴水池，親子划得不亦樂乎，小朋友玩到不想上岸。

協助活動的民進黨縣議員李世斌表示，此次是專案簽核使用場地，未來希望縣府能常態開放該水域，讓市民能夠就近親水從事水域活動，行銷縣府淨化美化萬年溪的城市形象。

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這項由屏東縣體育會輕艇委員會舉辦的親子獨木舟體驗，為2025年屏東縣運動i台灣2.0活動之一，在屏東市復興公園水岸階梯廣場前水域舉行，從今天早上7點半進行到下午5點半，早上雖然下雨，仍不減親子興致，穿上救生衣由教練指導協助下水，接近中午還出太陽，有人划向噴水池沖水消暑，開心大笑。

屏東縣體育會輕艇委員會主委余光龍表示，該水域最深處約1.8米到2米左右，此處適合划獨木舟，主要是因為安全、沒有水流，生態不錯，這是第一次在此舉辦水域活動；北部水運動的發展非常活絡，南部比較慢一點，盼藉由這次活動，讓更多南部或屏東人可以接觸這項運動，認識水、了解水與水域安全教育。

「非常好玩，非常值得！」陳姓家長說，水完全沒有味道，復興公園很漂亮，比想像中安全，如果未來開放讓大家從事水上活動，可能要有人管理，怕有人亂丟垃圾。

家長邱坤義也表示，住在屏東但跟萬年溪不太熟，也第一次到復興公園，原來有這麼漂亮的地方，建議縣府可好好利用，展現屏東的特色，有山有水，民眾可以在此運動散步划船。

縣議員李世斌表示，萬年溪是屏東市的母親之河，水質經過前縣長曹啟鴻、潘孟安治理，以及縣長周春米承續營造下，已經呈現可以親近它的水質；此次親子體驗大家都玩得好開心，「從畫面看起來不像在屏東市，好像在歐洲！」

親子獨木舟體驗活動，運動又能賞景，大受好評。（記者羅欣貞攝）

屏東縣體育會輕艇委員會舉辦的親子獨木舟體驗，還可以划龍舟。（記者羅欣貞攝）

縣議員李世斌（左）等人也下水體驗獨木舟。（記者羅欣貞攝）

噴水了，大家紛紛划去沖水。（記者羅欣貞攝）

在屏東復興公園生態滯洪池划船，風景如畫。（記者羅欣貞攝）

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