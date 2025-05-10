「清朝官服聖母抱耶穌」曾獲教宗加冕 嘉義梅山天主堂整修竣工啟用

梅山天主堂聖母態像於2022年8月14日獲教宗方濟各批准「宗座加冕」。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/10 13:05

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕開教於1913年的嘉義縣梅山天主堂，聖堂有座清朝官服的聖母抱耶穌態像，據記載這尊聖母像的穿著是模仿慈禧太后，曾獲已逝教宗方濟各批准「宗座加冕」，是全台唯一，在新教宗「良14世」剛產生之際，梅山聖堂今舉行修繕峻工啟用典禮，由嘉義教區主教浦英雄主持，教廷駐台代辦（大使）馬德範蒙席、縣長翁章梁、總主教劉振忠與上千位教友出席盛會，值得一提的是基督教長老教會、浸宣教會也都派員列席，場面盛大。

梅山天主堂始建於1913年，1972年時任教區主教賈彥文正式欽定為教區的聖母朝聖地，1989年林天助主教決定斥資重建朝聖地的聖堂，並於1991年5月26日落成啟用，2023年進行拉皮修繕工程，於今天上午舉行竣工啟用大典，除台灣各教區主教、教友共聚一堂，菲律賓代表主教也跨海共襄盛舉。

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浦英雄指出，歷經一世紀的經營，梅山教堂已是略具規模的靈修聖地，四周林木成蔭、枝葉扶疏，是天主神妙的化工；後山幽靜的山丘及依傍地勢建造的14苦路，除能引領我們追憶主耶穌救贖人類的奧蹟，也是一處絕佳的靜思祈禱的好所在。

浦英雄表示，聖堂內供奉一尊著清朝官服的聖母抱耶穌態像，是全台唯一的一尊，全世界只有二尊，另一尊在義大利羅馬的聖母堂，這尊聖母態像於2022年8月14日獲教宗方濟各批准「宗座加冕」， 聖母態像「宗座加冕」是教宗頒給對促進教友的虔敬與熱誠有貢獻的聖母態像的尊榮，是全唯一的一尊聖母像獲此殊榮。

浦英雄說，為進一步發揮梅山天主堂的朝聖、靈修功能，並朝「聖殿」等級邁進，嘉義教區於2020年聘請知名建築師設計，花費近3年的時間將梅山天主堂打造成一處兼具朝聖、靈修、休閒遊憩等多功能的靈修中心，期盼所有來到這裡的人都能得到心靈上的充電。

翁章梁強調，梅山天主堂哥德式建築風格被譽為台版巴黎聖母院，很有特色，整修之後對外開放，將成為梅山觀光休憩新亮點，歡迎大家到媲美巴黎聖母院的梅山天主堂參觀。

有台版巴黎聖母院美稱的嘉義梅山天主堂。（記者蔡宗勳攝）

嘉義梅山天主堂為教區的聖母朝聖地。（記者蔡宗勳攝）

梅山朝聖地聖堂重新啟用。（記者蔡宗勳攝）

浦英雄主教（右）向嘉義縣長翁章梁詋明著清朝官服的聖母抱耶穌態像。（記者蔡宗勳攝）

梅山天主堂聖母態像於2022年8月14日獲教宗方濟各批准「宗座加冕」。（記者蔡宗勳攝）

嘉義梅山天主堂聖堂整修竣工啟用儀式。（記者蔡宗勳攝）

嘉義梅山天主堂聖堂整修竣工啟用儀式。（記者蔡宗勳攝）

嘉義教區主教浦英雄（中）與鄒族鄉親相見歡（記者蔡宗勳攝）

總主教劉振忠和教友們打招呼。（記者蔡宗勳攝）

中華聖母朝聖地聖堂內擺出新教宗「良14世」的介紹。（記者蔡宗勳攝）

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