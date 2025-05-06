澳洲豬肉檢出萊劑！ 進口商在台中 肉品全數冰存未販售

澳洲豬肉驗出瘦肉精，台中市府啟動賣場豬肉產地標示稽查。（圖：市府提供）

2025/05/06 20:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕針對首批進口澳洲豬肉檢出微量萊克多巴胺，台中市政府表示，該批肉品進口商在台中市太平區，肉品已全數冰存均未販售。

台中市長盧秀燕今（6日）在市政會議中指出，已指示跨局處採取「五大作為」，包含緊盯市內該批豬肉流向、啟動學校營養午餐使用豬肉來源的查察，並要求所有進口豬肉產品明確標示產地與萊克多巴胺殘留量、查驗國產豬肉並定期更新、公開食品安全查察結果等，以護市民食安。

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台中市食安處指出，被驗出微量萊多克巴胺的澳洲進口豬肉共2萬2991.64公斤，由太平區一處公司引進，在邊境抽驗檢出0.001ppm的萊克多巴胺，雖符合法定標準，但市府高度重視，已派員會同業者現場查核，確認該批豬肉全數仍儲存於冷凍庫內，尚未販售或流通。

另現場抽檢1件澳洲豬肉與2件其他進口國豬肉樣本送驗，業者亦已表示將主動委託第三方公正單位進行檢驗，待檢驗結果出爐後，研議後續處置方向。

盧秀燕今天指示5大作為，衛生局指出，持續執行肉品產地標示查核、瘦肉精快篩及抽驗，截至4月底止，執行肉品查驗4243件，包括標示查核3912件、快篩131件、抽驗200件，全數合格，查驗結果公開於「萊劑肉品專區」（https://gov.tw/oqJ），讓民眾掌握第一手資訊，作為日常消費參考依據。

經濟發展局另稽查公有市場、連鎖及大型商場產地標示，目前全數符合規定；教育局針對校園食材啟動專案稽查，農業局辦理畜牧場端藥物殘留監測，今年截至目前未檢驗出瘦肉精。

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