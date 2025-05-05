女童打翻水遭Uber司機索賠逾4萬！要求「舔乾」才和解網傻眼

高雄一名女童搭乘Uber特斯拉Model 3時不慎打翻水，司機要求高額賠償引發討論。（資料照）

2025/05/05 23:08

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日高雄一名女童搭乘Uber到補習班時，不慎打翻約300cc水，未料司機竟接連向補習班老師與家長索賠高達4萬1千元，還出言羞辱「舔乾就算和解」，甚至揚言到校門口堵人，離譜行徑讓家長怒告詐欺與妨害名譽，目前雙方已對簿公堂。

綜合媒體報導，事件發生於本月初，該名搭乘特斯拉Model 3的女童原已用抹布擦拭車內地毯，補習班老師也一度代墊2萬元，司機後續卻持續追加賠償，聲稱水滲入底盤、需拆車檢修及補償營業損失，總計索賠4萬1千元。但家長多次要求出示原廠估價單，司機皆無法提出，甚至回嗆「現在沒壞，不代表以後不會壞」，更讓人質疑動機不單純。

請繼續往下閱讀...

隨後該司機還在社群平台留言，「你們夫妻把水舔乾淨，就當和解，還是你們買一台來讓我倒水？」語氣挑釁引發網友公憤。Uber客服則回應，因補習班已代付賠償金，平台視為已和解，建議雙方走法律途徑解決。

事件曝光後大批網友傻眼留言，「特斯拉是紙紮的嗎？」、「叫Uber還要幫你車貸分期」、「那這樣下雨天坐他車不就薛爛」，也有家長分享經驗，「小孩吐過、打翻水都沒這樣誇張」，更有人怒嗆「那他遇到吐在車上不就沒個10萬下不來」直言建議，「直接去小額法庭處理，法官最公正」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法