台北101也被炸！「2045」桌遊模擬共軍襲台下各方博弈權謀

桌遊開發商「迷走工作坊」創辦人張少濂形容新作「2045」，主要精神仍是反戰，但描述中性，並強調遊戲性，讓玩家扮演台灣各方分裂勢力，讓玩家自己選擇是要「我要為了台灣，還是要為了我自己」。（記者吳柏軒攝）

2025/05/04 15:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕共軍來襲轟炸台北101？桌上遊戲開發商「迷走工作坊」繼知名作品「台北大空襲」將總統府炸了之後，IP續作「2045」再炸101，故事設定中國敵軍來襲，但台灣島內6股勢力不安地，玩家各自扮演政府軍、自衛軍、黑道甚至促統會等，爾虞我詐彼此博弈，看是要捍衛台灣，還是要謀取與中國統一皆可，今年推廣到海外市場，已獲國際媒體關注。

迷走工作坊創辦人張少濂表示，過去開發的遊戲「台北大空襲」世界觀，是1945年總統府被轟炸，玩家須團結合作共創勝利，遊戲延伸出IP，發展了電玩、音樂劇及小說，該系列續作為「2045」，為前傳設定的百年之後，台灣面對中國對台特殊軍事行動，轟炸台北101等，背景已不浪漫，偏向寫實。

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張少濂說，「2045」從疫情前開始製作，並強調遊戲性，玩家不再是團結一致，而是分裂成6大勢力：政府軍、台灣自衛隊、黑幫、軍火商、企業代表以及促統會等，不再強調空泛的大我或台灣勝利與否，刻意設計矛盾，讓玩家體驗彼此博弈、爾虞我詐，要挺台灣或是倒戈等，結局無論是中國武統成功，或是台灣抵抗勝利，端看誰得到最高分，誰就是贏家。

「共軍登陸後，只能選擇愛台灣嗎？」張少濂強調，這句話有點挑釁，但遊戲精神仍是反戰，但目前台灣內部多元的生命經驗與意識形態各自不同，遊戲傾向中性描述，讓玩家自己體會「我要為了台灣，還是要為了我自己」，相信台灣、中國乃至全球各地的玩家，心境都不一樣。

張少濂還說，「2045」今年開始海外宣傳，可能是因國際局勢或兩岸影響，竟然受到國際媒體關注，包含華爾街日報、衛報、半島電視台、讀賣新聞等，讓我們感到意外，同時強調，該遊戲並非消費「愛台灣」或「抗中保台」，是希望透過零和博弈，與現實主義的反思，讓玩家選擇。預計今年5月將去日本、10月要去德國全球最大桌遊展（埃森展）宣傳。

桌遊開發商「迷走工作坊」推出「2045」作品，設定中國對台特殊軍事行動，讓台北101都被轟炸，而台灣內部分裂成6股勢力，大家彼此爾虞我詐，謀求各方最大利益，讓玩家進而反思戰爭的意義。（記者吳柏軒攝）

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