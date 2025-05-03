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    首頁　>　生活

    羅一鈞現身北港 與《疾病擬人 Disease》白靜宣導防疫

    羅一鈞化身防疫隊長，帶領《疾病擬人 Disease》人氣角色「白靜」組成「防疫特攻隊」，在朝天宮設置衛教攤位。 （疾管署提供）

    羅一鈞化身防疫隊長，帶領《疾病擬人 Disease》人氣角色「白靜」組成「防疫特攻隊」，在朝天宮設置衛教攤位。 （疾管署提供）

    2025/05/03 16:41

    〔記者邱芷柔／台北報導〕白沙屯媽祖進香活動展開，衛福部疾病管制署把握媽祖駐駕北港朝天宮，今（3日）由副署長羅一鈞化身防疫隊長，帶領《疾病擬人 Disease》人氣角色「白靜」組成「防疫特攻隊」，在朝天宮設置衛教攤位，5款「結緣品」防疫小物，半天內幾乎被一掃而空，反應相當熱烈。

    疾管署指出，配合5月5日世界衛生組織（WHO）訂定的「世界手部衛生日」，疾管署以趣味衛教攤位為主軸，發送多款創意防疫小物，包括8000片粉嫩防疫口罩、2000份「皂住健康」香皂紙，以及「打疫苗保平安」一元小卡、「勇孓後患」摺疊扇和「媽祖保庇福氣來」濕紙巾，讓信眾在祈求平安之餘，也能將健康觀念一併帶回家。

    羅一鈞也提醒，白沙屯媽祖進香人潮密集，勤洗手、戴口罩是預防傳染病的第一道防線，但更重要的是將防疫行為融入日常生活，按時接種疫苗不僅能保護個人健康，更能建立群體免疫，有效減少疫情對社區的衝擊。

    疾管署也呼籲，落實衛生好習慣是預防疾病最簡單、有效且具成本效益的方式，隨著氣溫升高、大型活動頻繁舉辦，更應提高警覺、持續做好個人健康管理。

    羅一鈞呼籲民眾落實衛生好習慣，共同守護國人健康。（疾管署提供）

    羅一鈞呼籲民眾落實衛生好習慣，共同守護國人健康。（疾管署提供）

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