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    開出月薪4萬以上！他面試近15間公司 竟有一半未達標

    網友發文說，他面試許多公司後發現，多數標榜「月薪4萬以上」的職缺實際未達標，示意圖。（資料照）

    網友發文說，他面試許多公司後發現，多數標榜「月薪4萬以上」的職缺實際未達標，示意圖。（資料照）

    2025/05/02 21:33

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕求職市場上，企業標榜的薪資與實際給付之間常有落差。網友發文說，他面試許多公司後發現，多數標榜「月薪4萬以上」的職缺實際未達標，尤其以傳產最常見。文章曝光後，引起網友熱議。

    前天網友在Dcard以「企業徵才最大的謊言」為題發文分享，很多徵才資訊上都標榜「月薪4萬元以上」，但他實際面試近15間公司後發現，有一半開出的薪資都未達4萬元；而這些公司中有九成屬於傳統產業。相較之下，真正能如實開出月薪4萬以上的，都是科技公司，這些公司不僅薪資較高，還附帶福利與分紅制度。

    原PO認為，外界常批評年輕人「怕累、怕髒、只想坐辦公室」，但實際情況是許多公司工作內容繁重、環境不佳，卻仍開出偏低的薪資。他認為，這才是造成年輕人對求職環境失望的主因。

    文章曝光後，引發許多網友共鳴，「真實案例，求職網站開3萬8到5萬，實際去談說試用期3萬2...」、「面試了一間寫薪資4萬，面試時說是3萬9800，加班後會到4萬」、「我去面試一間辦公室很擠也很亂的公司，老闆說年輕人不要只想在漂亮的地方工作，然後薪水開3萬」。

    此外，也有不少人指出，遇到公司在徵才資訊中標示「面議」，實際上開出的薪資卻低於4萬，「之前面試一個寫面議的，結果開出來3萬8，才2000也要砍」、「遇過面議核薪下來28k的，還有40k要你一直降到32k的」、「一堆公司都寫面議，最後核薪下來都37k左右而已」。

    針對這類情況，根據《就業服務法》第5條第2項條文「雇主招募或僱用員工，不得有提供職缺之經常性薪資未達新台幣4萬元而未公開揭示或告知其薪資範圍之情事，違者處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰」。勞動部提醒，自107年11月30日起，雇主刊登求才職缺之薪資未達4萬元，應依法公開薪資範圍。

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