上架特檢！鹽琉線傳5/7起減班約半個月

鹽琉線5月7日起減班至5月22日。（記者陳彥廷攝）

2025/04/30 00:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東小琉球每年至少有250萬人次往返，全都透過交通輪往來，近期卻傳出有去年轉移至新站點的鹽埔到琉球航線，將於5月7日起進行因上架特別檢查進行減班至每日兩班，時近旺季，引來外界關注。

對此，屏東縣政府強調目前尚未接獲航港局的相關公文，但已獲悉該航商的減班期間，預計在5月23日回復正常，且航商理應尋求其它航商協力合作進行疏運，而不是說減就減，在過渡期間也要負起疏運責任，維護商譽。

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屏東小琉球近年旅遊觀光快速發展，每年往返人次保守估計至少在250萬人次以上，相應而生的航運業者這幾年也有如雨後春筍，不僅元老的東港溪東港碼頭有4家業者（1公營船），東港溪北側新園鄉鹽埔碼頭也長期開航，東港鎮南端大鵬灣也曾有鵬琉線，甚至高雄鳳鼻頭都曾有通航投入，但在多年競爭後，現以東港及鹽埔碼頭開航唯二的定期航班航線。

縣府為分散琉球白沙碼頭繁忙及促進東港南北岸平衡，開闢鹽埔至琉球大福漁港航線，候船室去年從原安檢所旁移至鹽埔港區的南側，主打舒適候船、好停車及複合式休憩，上週觀光署長周永暉率媒體踩線團赴小琉球即至此搭船展現政府力挺觀光發展態勢，未料卻也傳出鹽琉線其中1家航商5月初將減班消息。

屏縣府指出，據目前資訊該航商會提出減班主要原因，主要是受為該航商3艘船中其中1艘將於5月進行「特別檢查」，至少會有約半個月時間無法航行，又因其中1艘已故障難以修復，僅餘1船可航行，因此5月7日至5月22日將進行減班，縣府強烈建議其尋求其它航商合作至鹽埔碼頭協助開行，因應過渡期，也強調鹽埔碼頭的人流較安檢所旁舊地點是有明顯增加，後勢可期。

屏縣府強調，航商本就不可隨意減班，倘若真的減班，也應該來函確認屆時每天班次及時間，且一定要將現已訂票的客群疏運完畢，確保旅客權利，該公司晚間回應減班日期規劃為5月7日至5月22日，待航港局核淮就會公布，而該公司今天也在網路貼上因應勞動節人潮的增班營運，顯然是未受影響。

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