學甲西瓜節5/3登場 香甜免費吃一波

學甲西瓜肉質綿密，多汁香甜。（記者楊金城攝）

2025/04/24 21:36

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲西瓜產季登場，產量減半，品質穩定，產地價比去年稍好，學甲西瓜產業文化節5月3日在華宗公園登場，有西瓜評鑑，西瓜免費品嘗，行銷學甲西瓜等特色農產。

學甲西瓜主要產地在八掌溪南畔的三慶里頂洲及紅茄萣一帶，種植面積約30公頃，位屬昔日「倒風內海」地區，帶有鹽分的砂質地孕育出的西瓜賣相佳、品質好。

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但開花期受低溫和春雨影響著果率、成長，今年產量只剩約5成，學甲區長張明寶今天（24日）到頂洲西瓜田關心西瓜產銷，瓜農郭茂永、郭林綉枝指出，學甲西瓜雖減產，但日夜溫差大，甜度和香氣升級，今年平均甜度有13度，果品略小，大多在20多台斤重，產地價1台斤16元，市場終端價預估超過30元。

張明寶說，公所將舉辦西瓜節持續行銷西瓜，推廣學甲特色農產和觀光，西瓜節邀請社區展演音樂、舞蹈、舉辦西瓜評鑑，選拔學甲西瓜王、西瓜棋少年棋王爭霸賽、西瓜綿和西瓜造型夜燈DIY、學甲西瓜展售，更有免費西瓜品嘗，會中表揚今年學甲區模範母親。

為保護瓜農的心血，學甲警分局加強護瓜專案巡邏瓜田。

學甲西瓜肉質綿密，多汁香甜。（記者楊金城攝）

台南學甲區長張明寶（中）、瓜農郭茂永（右）、郭林綉枝（左）稱讚學甲西瓜品質讚。（記者楊金城攝）

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