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    驚喜！虎山巖金針花首開3朵 去年「雙胞胎」、今年「三姊妹」

    彰化縣花壇鄉虎山巖今天早上迎來今年第1朵金針花，首花不只1朵，一次3朵齊開，現場豎立告示牌。（記者張聰秋攝）

    彰化縣花壇鄉虎山巖今天早上迎來今年第1朵金針花，首花不只1朵，一次3朵齊開，現場豎立告示牌。（記者張聰秋攝）

    2025/04/22 13:51

    〔記者張聰秋／彰化報導〕真的開了！彰化花壇虎山巖今天（22日）早上迎來今年金針花季的首波花開，不只綻放1朵，還一次冒出「三姊妹」，為花季拉開序幕，也象徵「三陽開泰、萬事如意」，讓人驚喜連連。

    虎山巖栽種的是適合平地種植的「台東七號」金針花，金黃亮眼，花期從4月一路綻放到6月，盛開時3萬株鋪滿五分地山丘，黃金花海，美不勝收。當年推動花海的縣議員李成濟表示，依目前花苞狀況推估，5月1日起將進入最佳賞花期，母親節前後更可能大爆開，呼應金針花「母親花」的意象。

    地主黃瑨基指出，今年天氣偏冷，花開稍晚，但花況整齊，有望在母親節前後集中盛開，「一次爆開會更漂亮、壯觀，值得期待！」

    參山國家風景區管理處每年都會預測首花開放時間，今年再度命中，還從去年的「雙胞胎」升級為「三姊妹」，現場也立起標示牌，正式宣告花季啟動。參山處長曹忠猷笑說，「一開三朵」與「參山（諧音33）」呼應，是好兆頭，也增添花季喜氣。

    為炒熱氣氛，參山處今年也在粉專舉辦「首朵花開預測」活動，吸引近千人留言參與。隨著今晨花開，活動正式截止，猜中的幸運粉絲將獲得限量喔熊悠遊卡等獎品。

    花壇虎山巖金針花，每年花期從4月一路綻放到6月，盛開時3萬株鋪滿五分地山丘，黃金花海，美不勝收。今天首花來報到了，預估母親節前後可能大爆開。（記者張聰秋攝）

    花壇虎山巖金針花，每年花期從4月一路綻放到6月，盛開時3萬株鋪滿五分地山丘，黃金花海，美不勝收。今天首花來報到了，預估母親節前後可能大爆開。（記者張聰秋攝）

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