都在台1線！中壢派出所5月底搬新家 內壢派出所廳舍拆除重建

位於台1線、內壢火車站附近的內壢派出所廳舍敲定拆除重建。（記者李容萍攝）

2025/04/21 23:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區人口數逾43萬人，中壢警分局考量內壢地區發展快速，配合市府都市更新計畫，內壢派出所辦公廳舍啟動遷建工程，今（21日）邀集地方召開搬遷說明會，內壢派出所將於7月30日前進駐臨時辦公廳舍，原派出所配合改建將於明年8月拆除，預計4年內完工啟用；原與中壢警分局同棟的中壢派出所，近日陸續搬遷至中壢區康樂路的「中興巷社宅」新廳舍，預計5月底前完成搬遷。

中壢警分局長林鼎泰表示，「中興巷社宅」是市府第1件公辦都更，由昇陽建設擔任實施者，興建2棟地上20層，地下3層的住宅大樓，舊址是中興巷警察宿舍，所以稱為中興巷社宅已完工，中壢派出所現址和內壢派出所一樣均位於台1線，分別臨近中壢火車站、內壢火車站，中壢所現址約136坪、中興巷社宅的新中壢所489坪，5月底前搬遷至新辦公廳舍後，空間變大、變新，將社區生活融入治安功能，是創新警政與民生結合作法。

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林鼎泰說，內壢派出所於1991年取得使用執照，現況約364坪，未來拆除改建將結合社會住宅共構，可增為527坪，預計今年7月底暫時搬遷至興農路28號的臨時廳舍，距離原址僅100公尺，洽公電話號碼均不變，服務轄區無縫接軌。原址則將於明年8月1日動工重建，預計施工期程約4年，完工後將回遷現址與社宅結合，提供市民服務。

市議員張曉昀、葉明月今日出席內壢所拆除重建說明會表示，內壢所啟用至今已超過30年。原廳舍老舊、空間不足，但最初並未納入內壢第三市場都更案，在兩人積極爭取下，成功將內壢所納入都更案，讓老舊廳舍能翻新升級，強化公共服務品質，相信更現代化、親民、無障礙設計的新式警察辦公廳舍，可為市民提供更優質的治安保障。

中壢派出所5月底前搬新家，將搬遷至「中興巷社宅」的新廳舍。（記者李容萍攝）

中壢派出所5月底前搬新家，將搬遷至「中興巷社宅」的新廳舍。（記者李容萍攝）

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