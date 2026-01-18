藍營台中市長人選「姐弟爭」破局 楊瓊瓔爆內幕：江突提月底決定

藍委楊瓊瓔（中）爭取國民黨台中市長提名，捐血時有民眾要求合影。（記者黃旭磊攝）

國民黨台中市長提名首度協調16日破局，立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣及對手、民進黨台中市長參選人何欣純今天上午都出席台中捐血中心捐血月，楊瓊瓔爆料說，一直配合江副（江啟臣）提出時程表，未料，當天16日（江）突然說要1月底（決定人選），當時很錯愕，市民不是要「只有快」，而是要真正公平、透明選出公正團結的台中市長人選。

江啟臣在場強調，他在協調會時不斷強調，11月28日就要選舉了，市長、議員及里長都要選，基層都很焦慮，大家期待市長人選底定不要無所適從，不希望一直被對手陣營見縫插針，對於黨內和諧沒幫助，「盧秀燕市長也強調希望黨中央在月底前底定人選」。

台中捐血中心上午舉辦捐血月活動，何欣純、楊瓊瓔及江啟臣等有意角逐年底市長選舉人選都到，楊瓊瓔還排隊時十多分鐘等候捐出一袋250西西，江啟臣原提供身分證要捐血，因趕行程說「每年過年前都會寫血荒，去年小年夜有捐血」，何欣純致詞後離去。

楊瓊瓔捐血後喊冤說，這段時間一直配合黨中央，以黨內團結會贏為立場，一直配合江副提出時程表，當天16日突然說要1月底（決定人選），當時很錯愕，原本說要「5月之後」，一直將5月作為初選腳程規劃。

楊瓊瓔強調，希望第二次協調出讓社會大眾，覺得是公正、團結制度，國民黨是大家覺得民主大黨，透過公正方式讓，市民不是要「只有快」，而是要真正公平、透明選出公正團結的台中市長人選。

江啟臣說，大家期待市長人選底定不要無所適從，不希望一直被對手陣營見縫插針，對於黨內和諧沒幫助，盧秀燕市長也強調希望黨中央在月底前底定人選，基層都希望公正公平協調方式，儘快決定人選。

藍委楊瓊瓔（左）爭取國民黨台中市長提名，與立法院副院長江啟臣（右）在捐血會場完全未互動。（記者黃旭磊攝）

