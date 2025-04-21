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    宜蘭綠色博覽會4/26寵物日 攜帶寵物飼主免費入園

    宜蘭綠博訂定4月26日為寵物日，當天攜帶寵物的飼主可免費入園，圖為去年活動畫面。（圖由綠博提供）

    宜蘭綠博訂定4月26日為寵物日，當天攜帶寵物的飼主可免費入園，圖為去年活動畫面。（圖由綠博提供）

    2025/04/21 18:47

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會訂定本月26日為寵物日，飼主當天攜帶寵物可免費入園，並獲贈限量小禮物，寵物不限毛小孩，不過，若有安全疑慮，將禁止進入園區。

    綠博寵物日推出免費入園及限量好禮優惠，攜帶1隻寵物開放1名飼主入園，2隻寵物可讓2名飼主進入，依此類推，主辦單位備有600份扇子與100份杯墊免費送，送完為止。

    綠博策展人許名輝今天（21日）指出，活動當天，主辦單位將派工作人員到綠博入口接待，如果認定攜帶的寵物可能威脅遊客安全，將禁止牠們入園，其他像是帶著毛小孩，也請繫繩或使用運輸籠避免走失。

    網友以開玩笑口吻上網詢問，26日帶小犬（兒子）算嗎？主辦單位妙回，假使未滿六歲也是免費，原PO留言，「回答得真妙，那5月1日再去」。

    此外，綠博寵物日當天上午10點到下午2點，宜蘭縣動植物防疫所在園區設攤，提供免費晶片植入與狂犬病疫苗注射（限量100劑），宜蘭縣籍飼主享有免登記費優惠，完成晶片登記或疫苗注射的毛小孩，另有各50份的狗狗貓咪、飄帶鑰匙圈小禮物。

    宜蘭綠博寵物日推出免費入園及限量好禮優惠。（圖由綠博提供）

    宜蘭綠博寵物日推出免費入園及限量好禮優惠。（圖由綠博提供）

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