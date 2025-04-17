台鐵e訂通APP再升級 「線上換票」、「一機多票」服務上線

台鐵公司今天宣布，台鐵e訂通APP再升級 「線上換票」及「一機多票」服務同步上線。（記者吳亮儀攝）

2025/04/17 13:46

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（17日）宣布持續優化票務數位，繼去年12月台鐵公司旅客入口網開放「線上換票」服務後，今天再度升級行動應用功能，推出台鐵e訂通App「線上換票」與「一機多票」兩大便利服務，歡迎所有旅客立即下載最新版App<2.1.16>版，享受更便捷購票體驗。

台鐵公司表示，延續旅客入口網換票的線上換票功能，旅客未來可透過台鐵e訂通App辦理線上換票服務，提供已付款但尚未取票的訂單，旅客可在App變更車次或票種，不需親自前往車站辦理，可節省時間並讓行程安排更加彈性。

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台鐵公司提醒，線上換票的付款方式須與原訂單相同，僅限使用原卡號的信用卡進行交易。若原訂單使用Apple Pay、Google Pay等行動支付方式，由於虛擬卡號限制，暫不適用於線上換票。

台鐵公司表示，這次App更新也同步推出「一機多票」功能，為友善親子同行更便利，開放旅客在同一部手機上儲存多張行動票證服務，在單一裝置內同時管理多張車票，但每筆訂單僅限取一張全票QR CODE票劵。

相關情境說明：

•家長可一次購買一張全票與數張孩童票，避免孩童票券遺失或分開刷票的困擾。

•長輩可同步訂購敬老票與孩童票，搭乘更輕鬆。

•輪椅旅客可與陪同者一併購買愛心票與愛陪票，確保安心同行。

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