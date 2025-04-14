大都更時代來臨！都更件數6都墊底 桃園市府：多箭齊發加速腳步

桃園市有許多危老建物，桃市府成立都更專案辦公室、住都中心，希望加速都更推動腳步。（桃市府都發局提供）

2025/04/14 20:15

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市都市更新案件在6都敬陪末座，與居冠的台北市差距相當懸殊，桃市府都市發展局長江南志表示，桃園市整體開發區相當多，過去建商能量都擺在整開區，但都更也相對重要，市府去年成立都更專案辦公室、今年成立住宅及都市更新中心，希望能加快都更腳步。

根據內政部統計資料，桃園市都更案件自1998年累計至2023年共24件，但台北市累積已達1026件、新北市469件，且桃園市去年僅核定2件、今年截至2月核定1件，都發局今（14日）於市議會工作報告，議員林政賢表示，針對都更案件數長期低落，市府應提出具體檢討措施，除了輔導，亦要提高誘因。

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議員舒翠玲指出，桃園市都更案件位居6都之末，其中還有公家機關拒絕配合都更的案例，像是桃園區南華與南海街口私有土地，早在3年前64%私地地主即整合完畢，且全數同意進行都更，占地36%且將土地一分為二的勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，先是說要進行內部整修，被檢出海砂屋後仍拒絕加入都更，堅持要自拆重建，感嘆中央部會反倒成了都更阻力，中央訂的都更條例形同廢紙，她認為都發局的態度應該要硬起來。

江南志表示，桃園市過往主力都在整開區，配合鐵路地下化、舊城再生等計畫，去年成立都更專案辦公室、今年4月1日住都中心揭牌，希望在政策及輔導機制上，都能跟上都更經驗充沛的雙北市，像是去年開始推動的防災都更，將過去民辦辦不起來的案子，透過容積獎勵讓其可以走防災都更這條路，也已有具體進展的案例。

都發局表示，首件桃園區正光花園新城海砂屋已突破75%門檻，即將啟動招商作業，後續將針對中壢區財神大樓、桃園區大華八街、龜山區金山光峰社區持續輔導，加速危險建物重建。

桃園市有許多危老建物，桃市府成立都更專案辦公室、住都中心，希望加速都更推動腳步。（桃市府都發局提供）

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