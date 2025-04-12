為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大甲媽回鑾 凌晨3時46分進台中、大國旗隨行沿途飄揚

    大甲媽鑾轎進入台中大肚區，大國旗隨鑾轎北上。（讀者提供）

    大甲媽鑾轎進入台中大肚區，大國旗隨鑾轎北上。（讀者提供）

    2025/04/12 10:36

    〔記者黃旭磊／台中報導〕大甲媽祖經過9天8夜遶境回鑾，鑾轎今（12）日凌晨3時46分許，抵達中山路3段大度橋進入台中大肚區，大國旗隨鑾轎沿沙田路持續直行北上，民眾熱情「迎媽祖」，在大度橋面一路爭相躦轎底，而警方出動無人機執行空中巡邏，360名警力嚴防推擠「搶轎」衝突，所幸未衍生擦槍走火鬥毆事件。

    烏日警分局長劉雲鵬今天凌晨趕到大度橋，從彰化分局接棒執行鑾轎安維勤務，警方出動無人機於接駕23處執行空中巡邏，嚴捉未戴安全帽等交通違規，遇有衝突即刻依法嚴辦，各隨行陣頭未發生推擠搶轎衝突。

    劉雲鵬說，編列鑾轎制服機動防處、便衣蒐證逮捕、掃炮、檢扒兼防踩踏、交通疏導機巡及事故處理組，並由警局無人機警察隊執行空中巡邏，以優勢警力防範不法情事。

    大甲媽祖鑾駕通過大度橋進入台中市，預定明天13日（農曆3月16日）返回鎮瀾宮安座，媽祖跋涉約340公里，途經台中、彰化、雲林與嘉義4縣市21鄉鎮市區近百座廟宇，即將結束今年9天8夜進香遶境旅程。

    烏日警方出動優勢警力嚴防推擠「搶轎」衝突。（讀者提供）

    烏日警方出動優勢警力嚴防推擠「搶轎」衝突。（讀者提供）

    民眾熱情「迎媽祖」爭相躦轎底。（讀者提供）

    民眾熱情「迎媽祖」爭相躦轎底。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播