大甲媽回鑾 凌晨3時46分進台中、大國旗隨行沿途飄揚

大甲媽鑾轎進入台中大肚區，大國旗隨鑾轎北上。（讀者提供）

2025/04/12 10:36

〔記者黃旭磊／台中報導〕大甲媽祖經過9天8夜遶境回鑾，鑾轎今（12）日凌晨3時46分許，抵達中山路3段大度橋進入台中大肚區，大國旗隨鑾轎沿沙田路持續直行北上，民眾熱情「迎媽祖」，在大度橋面一路爭相躦轎底，而警方出動無人機執行空中巡邏，360名警力嚴防推擠「搶轎」衝突，所幸未衍生擦槍走火鬥毆事件。

烏日警分局長劉雲鵬今天凌晨趕到大度橋，從彰化分局接棒執行鑾轎安維勤務，警方出動無人機於接駕23處執行空中巡邏，嚴捉未戴安全帽等交通違規，遇有衝突即刻依法嚴辦，各隨行陣頭未發生推擠搶轎衝突。

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劉雲鵬說，編列鑾轎制服機動防處、便衣蒐證逮捕、掃炮、檢扒兼防踩踏、交通疏導機巡及事故處理組，並由警局無人機警察隊執行空中巡邏，以優勢警力防範不法情事。

大甲媽祖鑾駕通過大度橋進入台中市，預定明天13日（農曆3月16日）返回鎮瀾宮安座，媽祖跋涉約340公里，途經台中、彰化、雲林與嘉義4縣市21鄉鎮市區近百座廟宇，即將結束今年9天8夜進香遶境旅程。

烏日警方出動優勢警力嚴防推擠「搶轎」衝突。（讀者提供）

民眾熱情「迎媽祖」爭相躦轎底。（讀者提供）

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