恆春5/3、5/4觀星音樂會「張正傑+美猴王鬧場」 線上報名開搶

觀星音樂會邀請音樂家張正傑、京劇大師朱陸豪跨界演出《美猴王鬧場》，即日起線上報名（屏東縣政府文化處提供）

2025/04/11 19:13

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府舉辦「來恆春擁抱宇宙」系列活動，5月登場的觀星音樂會邀請音樂家張正傑帶來跨界演出《美猴王鬧場》，今天（11日）起開放線上報名，邀請追星族們在鵝鑾鼻的星空下一同狂想、享受音樂。

恆春建城150年推出「來恆春擁抱宇宙」草地觀星音樂會，縣府文化處5月3日、4日下午5點到晚上8點半推出「春之星空親子野餐音樂會」，知名大提琴家張正傑攜手鋼琴演奏家與京劇大師朱陸豪，透過大提琴與鋼琴的悠揚樂聲，結合京劇美猴王的俏皮戲曲風格，帶給觀眾獨特的視、聽覺饗宴。

請繼續往下閱讀...

文化處說，除了精采的音樂表演，國立屏東大學附設實驗小學及車城國小特別提供天文望遠鏡，屏東天文協會及天文愛好者也提供專業望遠鏡導覽解說，大小追星族們可以攜帶野餐墊，坐在遼闊的草原上，邊聽音樂邊感受曠闊星空的靜謐與美好。

5月3日適逢寶瓶星座流星雨，屏東星空大使施世治與追星族一起親眼見證寶瓶座流星雨劃破天際的璀璨瞬間，當晚活動延長到午夜。現場更安排親子瑜伽與星空有獎徵答，活動採線上報名，免費入場，還可加購恆春在地食材野餐盒，每場限額500人，今天上午10點起開放網路線上預約報名，詳情可上網「來恆春擁抱宇宙 」查詢。

觀星音樂會邀請音樂家張正傑帶來跨界演出《美猴王鬧場》。（屏東縣政府文化處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法