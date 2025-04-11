梅雨前期特徵出現 鄭明典：這天氣型態來得太早、太早了

鄭明典透露，台灣這邊現在雖無偏南風，但是太平洋高壓也開始西伸，如果也開始影響台灣，將會有台灣「梅雨前期」的氣候特徵，對此他也直言「這天氣型態來得太早了！」（圖擷自臉書）

2025/04/11 14:40

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣多變化，前氣象局局長鄭明典指出，北方天氣系統弱了，鋒面往南趨勢愈來愈弱。他還透露台灣這邊現在雖無偏南風，但是太平洋高壓也開始西伸，如果也開始影響台灣，將會有台灣「梅雨前期」的氣候特徵，對此他也直言「這天氣型態來得太早了！」

中央氣象署指出，今天（11日）環境轉為偏南風，降雨減少，不過週六至週日將有鋒面通過，各地有雨，中部以北更可能出現局部大雨，週日白天鋒面遠離後，又會有東北季風，各地天氣又轉涼，可謂是天氣變化多端。

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鄭明典今上午在臉書發文指出，北方天氣系統弱了，鋒面往南趨勢越來越弱，一陣雨之後就是高壓迴流的偏東風，氣溫回升會很快！對此他也形容「一陣雨、一陣暖！」

針對網友詢問「為什麼回波會整齊的排列在東部陸海交界處呢？除了東部地形的影響是否還有其他因素？」鄭明典也回應「清晨比較靠外海，天亮後逐漸靠近陸地，這是陸風和海風輻合產生對流的特徵」。

鄭明典在另一則發文也指出，南亞夏季風到華南！他表示「北印度洋寬廣的西風帶這幾天快速建立，西風經由孟加拉灣北轉進入中國華南，中南半島也在偏西風的影響範圍」，並指「台灣這邊現在雖無偏南風，但是太平洋高壓也開始西伸，高壓西側的偏南風如果也開始影響台灣，那就有台灣『梅雨前期』的氣候特徵，中國稱為『華南前汛期』的氣候特徵了！」

對此鄭明典也直言，這天氣型態來得太早了！以氣候平均來說，通常是落在5月的第一週才會發展出這樣的天氣型態。他為此也忍不住直呼「太早、太早了！」

針對有網友留言指出「我覺得這個類似夏季季風的配置是暫時的，因為這個配置主要是熱帶波動（MJO）+中緯度溫帶氣旋引發的，並不是大範圍海陸溫差（季風的最主要原因）所造成的」，鄭明典也回應「可以再往後看~兩階段就是兩種不同特徵」。

鄭明典發文指出，北方天氣系統弱了，鋒面往南趨勢越來越弱，一陣雨之後就是高壓迴流的偏東風，氣溫回升會很快！對此他也形容「一陣雨、一陣暖！」（圖擷自臉書）

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