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    基隆打卡新熱點！第8座公私協力候車亭 基女學生笑喊：青菜底家啦

    「基隆女中候車亭」融合波蜜品牌蔬果攤設計，打造蔬果療癒系的「蔬果候車亭」；圖為基隆市副市長邱佩琳（左）、久津實業公司副董事長楊國禎（右）。（記者俞肇福攝）

    「基隆女中候車亭」融合波蜜品牌蔬果攤設計，打造蔬果療癒系的「蔬果候車亭」；圖為基隆市副市長邱佩琳（左）、久津實業公司副董事長楊國禎（右）。（記者俞肇福攝）

    2025/04/10 19:59

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市又有打卡新亮點！第8座公私協力候車亭「基隆女中候車亭」今天下午（10日）啟用，融合波蜜品牌蔬果攤設計，注入繽紛水果元素，打造蔬果療癒系的「蔬果候車亭」；基隆女中學生笑說「青菜底家啦」！不過，有人擔心：「菜會不會被拿光？」

    被譽為候車亭推手的基隆市副市長邱佩琳說，「基隆女中候車亭」靈感來自田寮河運木歷史與女中學生的活潑氛圍，設計成農夫市集風，木質結構搭配蔬果裝飾，別具巧思。

    波蜜果菜汁（久津）企業認養這座站牌，從2024年6月場勘、8月設計到9月施工，原定11月啟用，卻因材質調整延期。團隊發現，南松木不耐用，大圖輸出不適合，座椅還得更友善，追加預算重新打造，針對細節頻頻開會，甚至把水果樣本帶20個一個個來比較，歷經9個半月終於亮相。

    邱佩琳透露，市府與企業攜手打造的多處候車亭都成為城市亮點，各區議員都請她爭取更新候車亭，接下來包括港務公司、毅太企業捐贈候車亭的計畫都在進行中，也希望讓更多人知道，基隆有這麼多可愛、像家一樣的候車亭。

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