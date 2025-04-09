苗栗後龍、通霄縣級濱海風景區路網 著手可行性研究

白沙屯拱天宮位於通霄濱海地區並與後龍鎮許多景點相距不遠。（記者蔡政珉攝）

2025/04/09 17:43

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣沿海的通霄鎮與後龍鎮比鄰，不少知名景點也相近，如白沙屯拱天宮、好望角、過港隧道、山邊媽祖，常吸引不少遊客。苗栗縣政府為了因應近年來大量遊客帶來的人潮與車流，除爭取周遭道路改善動工，近期也進行後龍鎮及通霄鎮縣級濱海風景區路網可行性研究，標案已發包，將由專業團隊提出整體評估方案爭取提升整體觀旅服務品質。

苗栗縣政府交通工務處表示，後龍鎮與通霄鎮地區擁有豐富的歷史人文資源與宗教信仰文化，包括名聞遐邇的白沙屯拱天宮，以及周遭清海宮、山邊媽祖廟、媽靈宮等重要信仰中心，常吸引大量遊客及信徒前往進香、參拜。

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不過，苗栗縣政府發現，由於白沙屯至好望角一帶既有道路多為狹窄單車道，車輛難以會車，假日時交通壅塞及安全問題更為嚴重，限制地區的觀光與經濟發展潛力，希望透過評估後龍鎮與通霄鎮宗教景點與濱海風景區周邊道路的拓寬及改善可行性，以基礎建設支持觀光發展。

苗栗縣政府交通工務處表示，展開後龍鎮及通霄鎮縣級濱海風景區路網可行性研究後，盼持續爭取提升整體觀光旅遊服務品質。目前縣府計畫將後龍鎮清海宮至通霄鎮白沙屯拱天宮沿線道路拓寬、彎道改善及配套基礎設施建設，並整合當地自然生態保育需求。

目前包括可連通白沙屯拱天宮、山邊媽祖、清海宮和萬年貝化石層的苗41線已經動土，拱天宮南側聯絡道工程案也標出，陸續完善路網。

地方認為，白沙屯拱天宮徒步往北港朝天宮進香近年來報名人數屢創新高，今年已超過25萬人報名創下新高仍有機會攀升，拱天宮香客眾多，若能妥善建設基本建設，有助於宗教、觀光的結合，讓旅客外溢促進地方發展。

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