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    宜蘭蘇澳規模5.8地震 專家揭隱沒帶「這位置」最危險

    宜蘭縣蘇澳鎮今日上午發生規模5.8地震。（圖由中央氣象署提供）

    宜蘭縣蘇澳鎮今日上午發生規模5.8地震。（圖由中央氣象署提供）

    2025/04/09 14:05

    〔記者林志怡／台北報導〕宜蘭縣蘇澳鎮今日上午發生規模5.8地震，台大地質系名譽教授陳文山指出，這次地震屬於隱沒帶地震，且因深度較深，對地表影響有限，但過去台北也曾有隱沒帶地震，並引發災情的情況，民眾仍要注意防震，且這類隱沒帶地震若發生在花蓮外海，若規模達到7以上，很有可能引發災害。

    宜蘭縣蘇澳鎮今上午發生規模5.8地震，北台灣普遍有感，中央氣象署認為，這次地震屬獨立事件，且因深度較深，對地表影響相對有限且平均，震度4級區域侷限於宜蘭縣、花蓮縣等，未來3天內可能還有規模5的餘震發生，但對地表影響有限。

    陳文山解釋，台灣位於菲律賓海板塊與歐亞板塊交界，其中菲律賓海板塊會從花蓮外海開始，往北隱沒到歐亞板塊下方，且越往北，板塊交界處越深，也代表地震帶越深，到宜蘭蘇澳時的深度約在50至80公里左右，若到台北盆地一帶，深度下探100公里。

    陳文山說，這次發生於宜蘭蘇澳的地震就屬於「隱沒帶地震」，地震深度為72.4公里，也因為地震深度較深，對地表影響相對有限，後續是否會在造成其他影響還有待觀察，目前也尚未有準確預測地震發生的工具或技術。

    不過，陳文山提到，這條隱沒帶過去也曾在1909年引發規模7.3的台北地震，並造成災情，民眾仍不能對這類深度較深的地震掉以輕心，平時務必也要做好防震準備。

    陳文山進一步指出，其實隱沒帶地震要怕的是發生在花蓮外海的地震，由於此一區域板塊剛隱沒，地震深度可能較淺，通常落在30公里以內，若規模達到7以上，甚至達到8以上水準，就一定會造成災害。

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