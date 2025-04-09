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    關廟金鑽鳳梨價格22年來同期新高 農會啟動收購運銷

    金鑽鳳梨市場行情看漲，關廟區農會啟動收購、運銷。（記者吳俊鋒攝）

    金鑽鳳梨市場行情看漲，關廟區農會啟動收購、運銷。（記者吳俊鋒攝）

    2025/04/09 13:05

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕受到氣候影響，台南知名的關廟「金鑽」鳳梨產季延遲，目前市場供不應求，各界搶貨，價格飆漲，創下SARS疫情之後，22年來同期新高；由於訂單爆量湧入，區農會展開收購，全力運銷。

    關廟鳳梨栽培面積超過500公頃，以台農17號的金鑽品種為主，在國內舉足輕重，雖然目前已進入產季，但收成「青黃不接」，一度缺貨。

    關廟區農會推廣部主任黃國斌表示，今年春節後天氣仍偏冷，影響鳳梨熟成，讓產季時間延後，供貨量不足，加上市場價格看漲，啟動收購、運銷作業也比以往晚了約10天。

    黃國斌說，目前關廟鳳梨產地價格每公斤飆到30元以上，比過去同期平均翻漲了近5成，市場行情好，沒有賣壓，農會原本可先暫緩協助運銷，但各界訂單不斷湧至，因此也緊急推動收購作業，與批發商搶貨。

    黃國斌提到，目前以比坊間行情較高的價格，每公斤32元進行收購，是SARS疫情後同期新高，並投入人力展開分級包裝、運銷，供貨全台各通路。

    黃國斌指出，產期延遲之外，上個月外銷搶手，農民可以在成熟前採收，先行供應，導致現階段「青黃不接」，嚴重缺貨，還有最近一些應景水果價格較貴，鳳梨相對便宜等，都是熱賣的原因。

    關廟區農會以自有品牌「金佳蒂」主攻內需市場，要有一定熟度才收購，強調「在欉黃」，確保果肉鮮甜；已過清明節，目前每天到貨量仍僅7000台斤左右，尚未破萬，可見坊間搶手程度。

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