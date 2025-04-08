賞花不再聞臭！ 彰化東螺溪美人樹、木棉道環境優化動土

北斗渡船頭的美人樹鄰近的東螺溪，因常傳出陣陣惡臭，讓民眾賞花還要憋氣。（資料照）

2025/04/08 18:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕每年春、秋花開時節，彰化埤頭鄉木棉花道與北斗渡船頭的美人樹盛開，吸引遊客來賞花，卻也因鄰近的東螺溪傳出陣陣惡臭，讓民眾賞花還要憋氣，實在殺風景。對此彰化縣政府向中央爭取1.1億元經費改善，將整建有水岸河濱公園、綠帶植被等觀光休憩廊道，7日已完成發包動土，預計明年2月底完工，盼讓賞花民眾不用再一邊聞臭一邊拍花了。

北斗河濱公園的美人樹每年在雙十國慶前後盛開，民眾喜歡來此賞花打卡，順便嚐嚐北斗小吃美食，埤頭鄉的木棉花道，每年228連假期間盛開，因沿岸種植超過1100顆木棉花樹，開花時美景引人入勝，美中不足的是，兩大賞花勝地緊鄰東螺溪畔，每當上游不肖業者偷排養豬及禽畜廢水時，溪水就會發出惡臭，讓賞花心情大打折扣。

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對此彰化縣政府向中央爭取「東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫」，總經費7.6億元，其中1.1億元進行東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊水環境改善，縣府7日在北斗渡船頭舉行動土儀式，彰化縣長王惠美、立委謝衣鳯等人與會。

縣府城觀處表示，該計畫內容包括兩大工區，第一工區為北斗渡船頭水文化綠廊環境營造，第二工區為埤頭木棉花道河畔環境改善，工程預計在明年2月底完工，整體工期為330日曆天。

城觀處進一步指出，北斗渡船頭具有豐富歷史人文底蘊，縣府將融合歷史水文場域與休憩功能，規劃為渡船頭水文環教場域，設置船屋地景遊戲場等，另外木棉花道每年舉辦健行與賞花活動，因現況缺乏安全人行設施，此次改善將建置近500公尺人行棧道，並增設入口意象設施，提升整體賞花體驗與安全性。

彰化縣長王惠美表示，東螺溪古稱「舊濁水溪」，流經彰化農業精華區，曾是河運的集散中心，可從北斗到鹿港，具有很重要的歷史意義，期望透過此次沿岸整治，重新梳理歷史文化記憶，也解決長年惡臭問題，同時未來賞花不再人車爭道，遊客能在舒適環境中悠遊觀景、體驗水岸風光。

北斗河濱公園美人樹每年10月盛開。（地方文史工作者柯鴻基提供）

埤頭鄉木棉花道每年在二二八連假期間盛開，開花時美景引人入勝。（資料照）

彰化縣政府向中央爭取「東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫」舉行動土儀式，預計明年2月底完工。（記者陳冠備攝）

東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫，將規劃為渡船頭水文環教場域，設置船屋地景遊戲場等。（彰化縣政府提供）

東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫，將規劃為渡船頭水文環教場域，設置船屋地景遊戲場等。（彰化縣政府提供）

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