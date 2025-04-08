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    近3月穩定成長15萬戶 我國5G用戶數達1045.7萬

    NCC統計顯示，我國2月5G行動寬頻服務用戶數已達1045萬7019戶。（資料照）

    NCC統計顯示，我國2月5G行動寬頻服務用戶數已達1045萬7019戶。（資料照）

    2025/04/08 18:13

    〔記者林志怡／台北報導〕我國5G行動寬頻用戶於去年底突破百萬，今年年初持續以每個月增加15萬戶左右成長。國家通訊傳播委員會（NCC）主任秘書黃文哲說，近幾個月5G用戶人數增加幅度變動不大，可能與缺乏促使使用者轉換的應用有關，未來變動還有待觀察。

    NCC統計顯示，我國2月5G行動寬頻服務用戶數已達1045萬7019戶，較今年1月增加14.8萬餘戶，成長1.44%，且近3個月的5G用戶數成長數多落在15萬戶上下，4G用戶數在今年2月減少至1844萬9027戶，較1月減少約46.3萬戶。

    業者個別用戶數成長情況方面，中華電信2月的5G用戶數較1月增加1.31%，達到405.4萬戶，5G市占率38.77%，遠傳則增加1.77%，計313.7萬戶，5G市占率30.01%，台灣大哥大則增加1.28%，達到326.4萬戶，5G市占率31.22%。

    對於我國5G行動寬頻用戶數變動，黃文哲認為，長期的變化趨勢還有待觀察，但近幾個月大致維持相同的增加幅度，可能與近期比較沒有特殊的應用出現、促使民眾轉換至5G有關，未來若有殺手級應用出現，仍有機會出現較明顯得增幅，但一切都有待觀察。

    此外，NCC通訊傳播市場報告指出，民眾從4G轉換至5G服務的原因都以換約或購機有優惠為主，2024年更有70.1%的受調查者因此而轉換方案，另也有26.9%的受調查者因5G資費符合期待，而願意從4G轉換至5G。

    調查也指出，民眾尚未從4G轉換至5G，主要是因為目前使用的4G服務已經足夠滿足需求，其次則是認為5G資費比4G更高，且因此而不願意轉換至5G的受調查者比例，從2023年的31%提高至43.4%。

    另調查也提到，5G行動電話使用者對於網路傳輸速度的滿意度微幅下降，從2023年的7.49分微幅下降至2024年的7.34分，而4G行動電話使用者的滿意度也從7.89分下降至7.34分，且在網路涵蓋率方面，4G行動電話以7.39分略高於5G的6.99分。

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