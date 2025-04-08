拓展外貿通路！黃偉哲率台南隊 進軍新加坡國際食品展

台南市長黃偉哲介紹台南鳳梨的好滋味。（台南市府提供）

2025/04/08 17:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕新加坡國際食品展（FHA 2025）今（8日）盛大開幕，台南市長黃偉哲率領台南6家本地農漁產品企業組成「台南隊」，加上市府農業局、觀旅局聯合攤位，台南館「Sweet Tainan」展區超過50項精選農漁產品，拓展國際食品通路。

今年新加坡國際食品展8日至11日，台南館以「Sweet Tainan」為主題，除了呼應台南有「全糖城市」之稱外，也用「鳳梨旺來」勾勒台南獨特主視覺，注入新加坡人對於鳳梨「旺來」的印象，吸引看展民眾及買家目光。

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黃偉哲表示，台南是台灣美食之都，古蹟與美食都是特產，蘭花則是台南市花，而幾年前在新加坡不易吃到來自台灣或台南的食物，這也是他率隊來的原因，帶來台南最美味的農漁產品，讓新加坡的好朋友們也能品嚐到台南美味。

台南有豐富的農漁產資源及完善的產業供應鏈，推廣國際市場知名度與競爭力。黃偉哲以「台南好禮，通通在這裡」為口號，大聲號召現場看展民眾來台南攤位，同時強力介紹台南多元產品與優勢，促進業者與國際買家的連結，進而拓廣海外銷售通路。

南市觀旅局則準備豐富的台南觀光資訊、米其林美食店家名單等摺頁供免費索取，希望吸引更多人來台南觀光，品嚐更多道地美食。

新加坡國際食品展是東南亞最具規模的專業食品展，去（2024）年就有來自91個國家地區、超過7萬2000名買家及消費者共襄盛舉，亦是台南食品業者拓銷東南亞市場的重要跳板。

台南參展品項多元，包括漁會鱻味餅等、黃金蕎麥茶等、嘉振芝麻棒等、宏宇綜合蔬果脆片等、綠園牧場文旦柚子汁等、自然屋新鮮水果等、世茂蘭花、深緣及水綜合酥餅禮盒、盛達珍果乾、西港農會芝麻糖、東山區農會東山特級龍眼蜜、新市農會茶豆香酥、鹽水區農會鹽地帥哥番茄乾、山頂壯圓台灣土窯柴焙龍眼乾禮盒、蜜香園蜂業TGAP-龍眼蜂蜜、玉井之門果乾、淨斯．健醴生醫公司有餘米菓及保康生醫漢方茶飲等。

台南館現場展出新加坡國旗的奈米噴染蘭花。（台南市府提供）

2025新加坡國際食品展開展，南市農業局展出多元化的台南農漁特產品。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲熱情邀請參觀者試吃台南鳳梨。（台南市府提供）

台南展攤以「Sweet Tainan」為主題，同步介紹台南農特產及觀光資訊。（台南市府提供）

台南攤位吸引絡繹不絕的人潮。（台南市府提供）

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