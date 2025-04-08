彰化人敲碗好久！中友百貨衝進度 和郵局新大樓誰先蓋好引熱議

彰化中友百貨建設案，縣府核發工期雖到2031年，不過，營造商衝進度，預計2028年農曆年前完工。（記者張聰秋攝）

2025/04/08 17:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕中友百貨彰化店與光復路郵局改建案，被視為彰化市區2大重大建設，隨著郵局新大樓上月底復工，工期2年5個月、預計2027年8月完工，也讓另1個正在施工的中友百貨案再次受到矚目。

彰化中友百貨雖然工地公告竣工時間到2031年4月，不過營造廠喊出4年完工，目標在2028年農曆年前就讓百貨大樓落成，比法定核准工期快了3年多。目前施工進度也如期推進中。

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不少民眾說，看進度，郵局應該會先完工，但中友也差不多，兩者時間點接近，屆時若雙雙到位，彰化市區的火車站舊商圈，還有彰基旭光路與曉陽路商圈氛圍，應該會跟現在差很多。

中友百貨是彰化首座百貨商場案，2023年8月14日動土，將興建地下4層、地上21層的鋼骨結構大樓，整合百貨、餐飲、影城與停車空間。從動工至今約1年半，地基已完成，地下層鋼骨結構可見，工程車與工人進出頻繁，準備挺進地上層。

營造商規劃以4年完成全案，雖然跟投資方、益彰公司董事長劉嘉誠當初喊的「2026開幕」相比略有延後，但不少地方人士認為，2028年完工比較實際，目前進度也看得出來是照表走。

這棟百貨商場坐落在彰化市旭光西路，原址是彰化市公所的第二停車場，由縣府與市公所合作推動促參案，總投資金額43億元。未來樓高84.7公尺，樓地板面積達3萬坪，地上地下一共25層，還會配有汽機車停車空間。地方期待，未來這裡能變成民眾逛街、聚餐、看電影的娛樂新天地。

彰化中友百貨基地，工程人員進出頻繁，工程如期推進中。（記者張聰秋攝）

彰化中友百貨施工現場，地下層已成型。（記者張聰秋攝）

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