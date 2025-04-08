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    讓長者美美過節 澎湖七美發放重陽節理、燙髮券

    七美鄉公所重陽系列慶祝活動，包括義診、義剪及按摩等多項體貼服務。（圖由七美報報提供）

    七美鄉公所重陽系列慶祝活動，包括義診、義剪及按摩等多項體貼服務。（圖由七美報報提供）

    2025/04/08 16:10

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖最南的離島鄉七美，不僅是以雙心石滬聞名的浪漫愛情島，社會福利也是令人稱羨，今年重陽節提前發放行之有年的長者理、燙髮券，方便旅外長者返鄉也能使用，以整理美美的門面，迎接重陽節到來，同時七美鄉公所也舉行一連3天系列重陽節慶祝活動，讓長者歡喜過節。

    七美鄉行之有年的長者重陽節理染燙髮服務，往年皆在重陽節前後一個月辦理，並以發放理、燙髮券方式，由長者自行至七美各美髮業者接受理染燙髮服務。為體恤旅外長者，也能於年內返鄉時接受理染燙髮服務，並考量長者實際服務需求，今年起延長服務實施期間，自4月1日起至10月31日止。同時因應物價調整，公所也於今年度提高服務價格，以期提供長者更優質的理染燙髮服務。

    另外，今年七美重陽節規劃樂活養生系列活動，包括：長者按摩服務、義剪服務、血壓量測、必翔公司電動代步車簡易檢測與保養、律動機體驗及趣味競賽等內容，同時，為照顧行動不便之長者，也將提供剪髮及經絡按摩到宅的服務，後續活動內容待確定後將另行公告。

    同時重陽節禮金，七美配合澎湖縣政府發放時程，同步發放縣府及七美鄉重陽節敬老禮金，七美鄉去年與澎湖縣政府同樣採差距發放，並發加菜金。鄉長呂啓俊除了誠摯表達對七美長輩們的敬重與關懷，同時也先預祝各位長者們九九重陽健康長壽、平安喜樂。

    七美鄉公所今年提前發放理、燙髮券，方便旅外長者也能享用。（圖由七美報報提供）

    七美鄉公所今年提前發放理、燙髮券，方便旅外長者也能享用。（圖由七美報報提供）

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