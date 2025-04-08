清潔人員特休每2年重新計算 勞團批北捷勞務委外「特休小偷」

台灣勞動派遣產業工會召開「台北捷運，特休小偷！北捷反復歸零清潔人員年資，服務10年只有3天特休」記者會，台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿（左二），台北市產業總工會理事長邱奕淦（右二），台北市議員柳采葳（左一），何孟樺（右一）共同出席並分別說明。（記者田裕華攝）

2025/04/08 12:28

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運公司600多名清潔人員皆為委外人力，勞團控訴，北捷跟委外廠商合約為兩年一約，若原本廠商沒有繼續得標，而清潔人員想留在北捷工作，年資就得重新歸零計算，導致可能有工作10年的員工，特休只有3天的狀況發生。

台灣勞動派遣產業工會今（8）日召開記者會，對台北捷運公司提出3項訴求：清查並公開全體委外清潔人員的年資、立即與承攬廠商契約變更納入特休年資併計條款、提出將清潔人員轉為自僱的方案和時程。台北捷運公司現場回應，會儘速檢視合約。

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派遣產業工會顧問鄭中睿說明，行政院公共工程委員會和台北市政府已分別於2019年和2020年修正「勞務採購契約範本」，納入「特休年資併計」的規定，要求勞務採購案必須包含此條款，但台北捷運至今卻仍未在清潔勞務契約中納入，質疑北捷未依照政府勞務契約範本規定，使得清潔人員年資不斷被歸零。

鄭中睿預告，今天起工會將背著「台北捷運 特休小偷！」的氣球背包巡迴北捷全線117個車站發傳單，每天挑1個車站拜訪，讓民眾了解清潔人員的待遇，看要去多少站北捷才願意停止委外收回自僱。

台北市產業總工會理事長邱奕淦質疑，為何常態性的清潔工作，台北捷運不自行僱用而是選擇外包以節省成本，他指出，北捷所省下來的錢是犧牲清潔人員勞動權益換來的。

民進黨台北市議員何孟樺批評台北捷運公司行政怠惰，從監察院2018年提出報告至今，解決方案明確卻遲遲未見行動，呼籲蔣市府應改正前任市府的缺失，將清潔人員應有的特休還給他們。

國民黨台北市議員柳采葳出示契約副本，她指出，北捷刻意規避特休年資併計的規定，即使契約中列有相關條款，卻未勾選，遺憾台北捷運清楚相關規定卻故意不執行。

台北捷運公司行車處處長陳忠助表示，北捷清潔屬於承攬契約，有關員工休假會督促廠商依契約落實規定給假。陳忠助說，廠商有可能會更換，目前3家廠商中有1家是延續的。對於工會的3項訴求，陳忠助說要回去再確認一下，會儘速檢視合約。

對北捷的回應，柳采葳批狀況外，指會全力支持工會氣球背包無聲抗議。何孟樺也說，北捷搞不清楚重點是什麼，希望看到北捷誠意，會與柳采葳議員持續監督。

台灣勞動派遣產業工會召開「台北捷運，特休小偷！北捷反復歸零清潔人員年資，服務10年只有3天特休」記者會，台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿（左），台北市產業總工會理事長邱奕淦（右）出席並分別說明。（記者田裕華攝）

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