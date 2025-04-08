勞團批北捷勞務委外「特休小偷」 北市建議採勞務採購契約範本

北捷反復歸零清潔人員年資，台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿（左二），台北市產業總工會理事長邱奕淦（右二），台北市議員柳采葳（左一），何孟樺（右一）共同出席說明。（記者田裕華攝）

2025/04/08 15:39

〔記者劉詠韻／台北報導〕台灣勞動派遣產業工會今召開「台北捷運，特休小偷」記者會，表示監察院過去已要求北捷檢討未請廠商併計清潔人員年資的外包契約，但至今仍未見改善，北捷目前600名清潔人員仍為委外人力，工作10年但僅有3天特休，並怒轟北捷「特休小偷」。對此，北市勞動局建議北捷可參採北市府「勞務採購契約範本」，以進一步保障清潔人員的特休權益。

依據《勞基法》規定，特休隨年資累積，職員於單位工作滿1年以上2年未滿，可享有7日特休，10年以上者則每年加給1日，加至30日為止。派遣產業工會顧問鄭中睿說明，儘管目前在北捷工作的清潔人員皆為「委外人力」，但行政院公共工程委員會及北市府早於2019年和2020年修正「勞務採購契約範本」，並納入特休年資併計規定，要求勞務採購案必須包含此條款，但北運至今仍未將相關規定納入勞動契約。

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北市勞動局表示，政府採購在招標程序上屬於公法關係，但決標之後，機關與廠商簽訂屬私法契約，依據私法自治及契約自由原則，需由採購機關擬定契約條款。

勞動局進一步說明，北市工務局已擬定「台北政府勞務採購契約範本」，根據最新版本，年資併計條款並非採用勾選方式，也建議北捷可參採新版台北政府勞務採購契約範本約定，委外廠商依據前揭約定併計僱用原派駐於北捷公司派駐勞工特休，以保障委外廠商派駐清潔人員的特休權益。

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