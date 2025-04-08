美國高關稅陰影下 竹縣漁產品第一波就將面臨挑戰

新竹縣的養殖漁業，除了如圖特有的烏魚、烏魚子之外，也有可能被美國高關稅政策所衝擊的吳郭魚和鱸魚養殖漁戶。（記者黃美珠攝）

2025/04/08 11:51

〔記者黃美珠／新竹報導〕美國對台要課高關稅，新竹縣長楊文科今天要求縣府農業處長傅琦媺分析對縣內農漁業的影響，發現新竹縣的農漁產品儘管輸美數量不多，但卻極可能因外銷產品回彈國內、畜牧業原物料價格上揚、美方擴大農產品入台，以及農漁產品替代性強等因素，衝擊全縣乃至全國的民生經濟和初級農產業，其中首當其衝的就將是縣內的養殖漁業。

傅琦媺說，台灣農產一年外銷美國的總額只有8.9億美元，且從2022年起，美國就是台灣農業最大的外銷出口國，相反的，台灣從美國進口的農產品卻高達36.9億美元。

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台灣外銷美國大宗的農糧作物是：蝴蝶蘭、毛豆以及茶葉，新竹縣在蝴蝶蘭部分僅有3公頃，佔全台707公頃的0.3%而已，新竹縣茶作面積400公頃，佔全國1萬1994公頃的3.3%，至於毛豆，新竹縣沒有生產。

反觀漁產的部分，受衝擊的是吳郭魚、鱸魚以及鬼頭刀，新竹縣有受波及的是吳郭魚，大概有30公頃、40萬尾，佔全國總產量的3.46%，另外鱸魚僅有1公頃佔全國產量的0.25%。

傅琦媺說，新竹縣的農產雖然主要在內銷，但因關稅提高後，台灣整體農產業都會受到影響，這是來自關稅競爭的關係，使得輸美數量減少後就會回彈到國內市場來，因此整體看起來，新竹縣在漁產品的所受的衝擊會比較大。

傅琦媺也預判，後續美國可能會增加對台農產品的進口，在替代性高之下，全台的民生經濟都會受到影響，縣府農業處會配合農業部進行產業的調整和做相關必要的行銷。

至於楊文科也關切縣內的畜牧業狀況，傅琦媺說，縣內在養牛隻只有600頭，在養的豬隻相對比較多。關稅調整後會帶動原物料價格波動，黃豆、玉米、小麥的價格就足以影響到整個產業鏈，若再加上美方可能會要求我們進口更多的美國農產品，這就會直接衝擊新竹縣乃至全台的民生產業和初級農業產業。

對美輸出的3大農糧作物中，茶葉也佔有一席之地，新竹縣除了如圖的東方美人茶，其他茶種加加起來也有400公頃的耕作面積，佔全國茶園面積的3.3%，依舊會受美國高關稅政策波及。（記者黃美珠攝）

新竹縣的養殖漁業，除了如圖特有的烏魚、烏魚子之外，也有可能被美國高關稅政策所衝擊的吳郭魚和鱸魚養殖漁戶。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府農業處長傅琦媺直言，美國高關稅時代來臨，新竹縣的農漁產業中，首當其衝的將會是漁產品的部分。（記者黃美珠攝）

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