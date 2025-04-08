台中大坑生態園區4/12起春季賞螢 5/18起夏季賞蝶

大坑蝶螢嘉年華4/12登場。（台中市府提供）

2025/04/08 10:32

〔記者張軒哲／台中報導〕4月賞螢季節來臨，繼東勢林場林火蟲季登場後，4月中旬將進入大爆發，大坑生態園區螢火蟲已陸續現蹤，台中市大坑生態園區將於4月12日、13日、19日舉辦春季賞螢活動。此外，自5月18日起將辦理5場次夏季賞蝶活動，台中市府觀旅局今日指出，報名日期為5月12日及5月26日，喜愛生態觀察的大小朋友，千萬別錯過這場結合教育與樂趣的自然體驗。

台中市山區在春假期間陸續有遊客賞螢，離市區較近的東勢與大坑山區可見親子遊客到訪。台中市風景區管理所表示，大坑生態園區為免費開放的戶外空間，若民眾於非活動期間自行前往賞螢，建議穿著長褲、布鞋及帽子，以防蚊蟲叮咬或受傷。手電筒請覆蓋紅色玻璃紙，以降低光害，避免驚擾螢火蟲，並請勿捕捉或攜帶昆蟲離開，尊重生態平衡。

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此外，請保持良好衛生習慣，若身體不適應佩戴口罩並勤洗手，確保自身及他人健康，共同營造友善的賞螢環境，讓這片生態樂園持續閃耀動人光芒。

東勢林場是台中賞螢秘境。（記者張軒哲攝）

東勢林場春天螢火蟲現蹤，宛如地上星星。（東勢林場提供）

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