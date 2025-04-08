慈善團體慰問妻女遇害家屬 傾聽心酸送上及時雨

善願愛心協會志工們今天一早到新北市，慰問妻女不幸遇害的被害人家屬王振能（左），會長郭志祥（右）、執行長吳倪冬月與志工們，送上慰問金「及時雨」，幫助王男度過生活難關。（記者吳仁捷攝）

2025/04/08 10:12

〔記者吳仁捷／新北報導〕中華民國善願愛心協會志工們今天一早前往新北市，慰問妻女遭殺害的被害人家屬王振能；王振能感謝眾人關心，他向志工們傾訴妻女遇害12年來辛酸、遭遇，志工們耐心傾聽；王振告訴志工們，說出後真的感覺壓力獲釋放，由於王振能家境困難，會長郭志祥、執行長吳倪冬月送上志工們集資的3萬6000元新鈔慰問金「及時雨」，寓意祝福王家一家人邁向新生，現場氣氛溫馨。

32歲的黃麟凱2009年就讀新北市立三重商工附設進修學校，在校期間認識王女交往，2012年畢業後，2013年7月協議分手，2人交往期間，黃麟凱曾盜領王女帳戶內20餘萬元，2013年9月間被王女發覺後催討，黃麟凱心生不滿，2014年10月入伍不到1個月，休假潛入王女住處，先用童軍繩勒斃王母，埋伏1小時後再性侵及勒死王女一、二審和更一審都判死刑，最高法院2017年認定「惡性至極、罪責至重」，判死確定，今年1月16日執死死刑槍決。

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王振能及3個女兒面對妻子、母親及么妹不幸遭殺害，在嫌犯伏法前，生活陷入籌雲慘淡，不僅前六年出庭一百多次，每次出庭也宛如二次傷害，全家人只盼凶狠兇嫌伏法，告慰妻女在天之靈，但家人都出現創傷症後群，王振能還需定期看身心科醫生。

王振能向善願志工們傾訴多年來的恐懼、心聲後，自訴多年壓抑為之釋放，他透露，多年來自己或女兒們，都不敢經過當年三重租屋處現場，甚至只要經過附近，恐懼、傷心等難過情緒就湧上心頭，日前載女兒不慎經過，還讓父女為此爭執。

王振能說，一名女兒因此不敢交男友、結婚，他也出現手抖、懼高等症狀，事後問人才知道疑是創傷後症候群的典型症狀，但因沒錢也沒去追蹤治療、心理輔導，只有趁看慢性病時，去身心科拿藥。

善願協會志工們今天集資三萬六千元慰問金，由會長郭志祥、執行長吳倪冬月與4位志工親手送給王振能；吳倪冬月說，她向銀行換36張千元連號新鈔，新鈔象徵家庭全新的開始，連號是家人的心永遠連結在一起，希望王家人走出陰霾，迎向重生；表示志工們下個月仍會繼續訪視、關懷，王振能感動得再三道謝。

王振能說，他因妻女遇害，初期要出庭、心情大受影響，入不敷出還要支應房醫藥費、生活費，積欠卡債及向朋友借貸，坦言善款都拿去還債，王父告訴志工們，感謝新北市長侯友宜春節時慰問他，送上銅板紅包、茶葉，他雖然心理受創，且已63歲，但有卅餘年大客車及混凝土車駕駛經驗，仍想自食其力，最近透過善心人士，積極爭取新北市政府社會局復康巴士三蘆區復康巴士駕駛職缺，希望改善生活，從多年陰影中走出來。

王振能也向志工們分享，隨著嫌犯伏法，給妻女、女兒們交代，他與女兒們近來逐漸走出陰影，他雖沒錢，但也不時打電話關心、聯繫三個女兒，最近因為清明祭拜遭殺害妻女、祭祖後，跟女兒吃飯、了解彼此近況，關心，讓一家都逐漸走出陰霾。

善願愛心協會志工們今天一早到新北市，慰問妻女不幸遇害的被害人家屬王振能（右三），會長郭志祥（左三）、執行長吳倪冬月（右二）與志工們，送上慰問金「及時雨」，幫助王男度過生活難關。（記者吳仁捷攝）

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