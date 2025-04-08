今明暖熱高溫破30度 明晚鋒面接力報到轉雷雨

今明兩天各地多雲時晴，各地區最高氣溫皆可達30度以上。（資料照）

2025/04/08 09:55

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（8日）晨各地區平地的最低氣溫約在16至19度之間，預估今明（9日）兩天各地多雲時晴，各地區最高氣溫皆可達30度以上，南部最高氣溫甚至達34度，不過明晚鋒面通過，中部以北轉陣雨或雷雨；週六（12日）下午另一波鋒面再通過，全台有雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今於「氣象應用推廣基金會」專欄指出，最新歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模擬顯示，今明兩天各地多雲時晴，各地區最高氣溫皆可達30度以上，南部最高氣溫甚至達34度，白天微熱、早晚略偏涼。山區及花東偶有局部少量、短暫降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部17至30度、中部18至32度、南部19至34度、東部16至30度。

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明晚至週四（10日）第1波鋒面通過，中部以北、南部山區轉有陣雨或雷雨，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣的發生；週四晚至週五（11日）天氣好轉，氣溫回升。週六（12日）下午至下週日（13日）上午第2波鋒面快速通過，氣溫降，全台轉有陣雨或雷雨，亦有劇烈天氣發生的機率，下週日白天起天氣迅速好轉，轉為晴朗穩定的天氣。

下週一至週四（14至17日）高氣壓影響，氣溫回升，連四天各地白天「晴熱如夏」早晚涼，日夜溫差大的天氣。

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