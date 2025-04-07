捕獲台東第一鮪 縣府首推補助漁船20萬獎金

台東縣府今年也跟進，首辦第一鮪活動。（縣府提供）

2025/04/07 17:16

〔記者劉人瑋／台東報導〕配合今年4月至6月新港黑鮪魚季節性魚類捕獲時間，台東縣政府今年補助新港區漁會，首度推出捕獲台東第一尾黑鮪魚可獲得20萬獎金活動。縣府表示，期盼這項消息能吸引當地漁民的興趣，也增加漁民出海捕捉黑鮪魚動力，有興趣漁民可逕洽新港區漁會。

黑鮪魚（又稱藍鰭金槍魚）是一種深海的頂級食用魚類，擁有豐富的營養價值和極高的經濟價值，過去這類捕獲第一尾黑鮪魚高額獎金活動僅在外縣市舉行，而台東縣今年也推出這項活動，希望讓當地的捕魚文化更加蓬勃發展，也讓台東的漁業資源得到更大的關注。

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台東縣政府農業處表示，參加這次活動的漁船須經中央主管機關許可具有捕撈黑鮪魚資格者且設籍台東縣；其次，需在台灣沿近海捕獲之太平洋黑鮪（拍賣時將請專家鑑定確屬太平洋黑鮪始得拍賣）；另外，重量應達180公斤（含以上）且起鉤時應為活魚；漁船捕獲時應立即綁上生態標籤通報綠島漁業通訊電台（綠島電台）並最先航抵新港漁港者。

農業處指出，推出捕獲第一尾黑鮪魚獎金活動，將可為當地漁業注入了一股新的活力，不僅提升了漁民的捕魚熱情，也為新港漁港帶來了更多的關注與活力。透過這樣的活動，不僅能夠促進漁民間的交流與合作，也能加強漁業資源的管理與保護，確保捕撈活動能夠在可持續的範圍內進行。

台東縣府今年也跟進，首辦第一鮪活動。（縣府提供）

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