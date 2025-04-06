連假最後1天衝一波！一中商圈見人肉貪食蛇 攤商眉開眼笑

許多民眾趁著清明連假最後一天，衝到一中商圈逛街。（記者許國楨攝）

2025/04/06 21:52

〔記者許國楨／台中報導〕官方統計去年台中十大人氣景點，一中商圈破千萬人次奪冠，更被稱為「最強景點」，尤其是清明連假即將告一段落，加上好天氣加持，民眾今天把握最後一天收假日出遊，該商圈從中午開始逛街人潮不斷，黑壓壓人龍幾乎看不到盡頭，也讓店家們都眉開眼笑。

今天是清明連假最後一天，陽光普照、氣溫舒適，不少民眾唯恐遇塞車潮又不想待在家，趁著好天氣就近出遊，攜家帶眷出門逛逛，其中最熱鬧的一中商圈再度展現「人氣王」實力，午後開始湧入大量人潮，整條街宛如移動的人牆，摩肩擦踵、寸步難行，不少人戴著口罩邊逛邊吃，感受特有的街頭小吃魅力。

請繼續往下閱讀...

而現場各式招牌五花八門，從炸雞排、地瓜球到創意飲料通通熱賣，攤商忙到手沒停過，直呼「人潮像水龍頭壞掉關不住！」還有業者笑說，這天的營業額可以抵平常三天。

除了美食，許多遊客邊逛邊開直播與親友分享現場的熱鬧景象，整體氣氛熱絡，還有人五分鐘就停下來買吃的、拍照，雙手提著戰利品還嘴裡咬著小吃，畫面相當有趣，而攤商雖然忙得不可開交，但所謂的人潮就是錢潮，臉上也是藏不住笑容。

一中商圈人潮爆棚。（記者許國楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法