大甲媽「格鬥賽」驚見男子亮槍 警速逮移送法辦

警方起出張嫌擁有的空氣槍。 （民眾提供）

2025/04/06 18:30

〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽祖鑾轎4月4日深夜起駕，展開9天8夜遶境活動，不料，大甲媽祖鑾轎才剛起駕，離開廟埕不到100公尺，就發生毆打事件，民眾甚至拍到有男子拔槍，大甲警分局獲報立即組成專案小組，循線逮捕涉案的張姓男子，張男坦承因同團體朋友遭毆打才拿出攜帶的空氣槍威嚇，警方詢後依違反社會秩序維護法「無正當理由，攜帶類似真槍的玩具槍，有危害安全之虞」移送台中地方法院辦理裁罰。

大甲媽遶境，4月4日深夜鑾轎行經大甲區光明路與順天路口，因鎮瀾宮彌勒團成員在轎前欲替神轎先行開路，而與一群身穿白衣男子發生推擠後，彌勒團35歲黃男遭其中一名白衣男子持安全帽毆打，雙方表示是酒後推擠引發糾紛，不提告。民眾卻拍下「案外案」，見事發同時，有一名男子在人群中亮槍。

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大甲警分局獲知後立即成立專案小組全力偵辦，經深入分析影片中影像後，循線查知涉案的張姓男子（20歲），立即前往將張嫌查緝到案並起出空氣槍一把，初步鑑識後確認該槍枝無殺傷力。

張嫌表示，因同團體朋友遭毆打才會拿出攜帶的空氣槍威嚇，警方詢後依違反社會秩序維護法第65條第1項第3款「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，有危害安全之虞」移送臺灣臺中地方法院辦理裁罰。

大甲警分局副分局長洪嘉臨提醒民眾，大甲媽祖遶境進香活動為台灣年度宗教盛事，吸引成千上萬信眾參與，所有參與民眾應秉持尊重、理性之態度，這次遶境活動主題是「感恩」，遶境期間現場人潮眾多難免會出現推擠、等待等情況，希望民眾能互相體諒與包容，心懷「感恩」，共同營造安全、和諧的進香環境，若活動期間發生聚眾鬥毆或藉端滋擾案件，警方將啟動快打、全力偵辦、依法嚴辦，絕不寬貸，面對犯罪警察絕對零容忍。

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