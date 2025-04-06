為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大甲媽「格鬥賽」驚見男子亮槍 警速逮移送法辦

    警方起出張嫌擁有的空氣槍。 （民眾提供）

    警方起出張嫌擁有的空氣槍。 （民眾提供）

    2025/04/06 18:30

    〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽祖鑾轎4月4日深夜起駕，展開9天8夜遶境活動，不料，大甲媽祖鑾轎才剛起駕，離開廟埕不到100公尺，就發生毆打事件，民眾甚至拍到有男子拔槍，大甲警分局獲報立即組成專案小組，循線逮捕涉案的張姓男子，張男坦承因同團體朋友遭毆打才拿出攜帶的空氣槍威嚇，警方詢後依違反社會秩序維護法「無正當理由，攜帶類似真槍的玩具槍，有危害安全之虞」移送台中地方法院辦理裁罰。

    大甲媽遶境，4月4日深夜鑾轎行經大甲區光明路與順天路口，因鎮瀾宮彌勒團成員在轎前欲替神轎先行開路，而與一群身穿白衣男子發生推擠後，彌勒團35歲黃男遭其中一名白衣男子持安全帽毆打，雙方表示是酒後推擠引發糾紛，不提告。民眾卻拍下「案外案」，見事發同時，有一名男子在人群中亮槍。

    大甲警分局獲知後立即成立專案小組全力偵辦，經深入分析影片中影像後，循線查知涉案的張姓男子（20歲），立即前往將張嫌查緝到案並起出空氣槍一把，初步鑑識後確認該槍枝無殺傷力。

    張嫌表示，因同團體朋友遭毆打才會拿出攜帶的空氣槍威嚇，警方詢後依違反社會秩序維護法第65條第1項第3款「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，有危害安全之虞」移送臺灣臺中地方法院辦理裁罰。

    大甲警分局副分局長洪嘉臨提醒民眾，大甲媽祖遶境進香活動為台灣年度宗教盛事，吸引成千上萬信眾參與，所有參與民眾應秉持尊重、理性之態度，這次遶境活動主題是「感恩」，遶境期間現場人潮眾多難免會出現推擠、等待等情況，希望民眾能互相體諒與包容，心懷「感恩」，共同營造安全、和諧的進香環境，若活動期間發生聚眾鬥毆或藉端滋擾案件，警方將啟動快打、全力偵辦、依法嚴辦，絕不寬貸，面對犯罪警察絕對零容忍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播